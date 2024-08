Milan, sgarbo all’Inter in arrivo?

Milan – Tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri durante la ricerca del nuovo difensore troviamo anche quello di Mikayil Faye, giovane centrale di difesa classe 2004. Secondo quanto detto da Sky Sport qualche giorno fa, il giocatore del Barcellona avrebbe attirato l’attenzione dell’Inter che lo ha inserito tra i possibili colpi per la difesa in alternativa a Tomas Palacios. Ma è proprio su quest’ultimo che la dirigenza interista pare si voglia concentrare maggiormente, su Faye potrebbe piombare un’altra rivale.

Faye nel mirino del Milan!

Da quello che è emerso oggi dal portale sportivo Sporx, il Milan starebbe puntando al difensore blaugrana con decisione. Parrebbe che i rossoneri abbiano completamente anticipato la dirigenza interista presentando già un’offerta al Barcellona. La proposta della dirigenza milanista sembra esser stata di circa 20 milioni di euro. Nonostante possa sembra una cifra molto alta per un 20enne il Barcellona ha rifiutato l’offerta. Non si sa per ora se il club catalano ritiene che la cifra sia inferiore al valore del giocatore o se adesso viene reputato incedibile.

Faye, non solo Milan e Inter sul giovane senegalese

Nonostante Faye non abbia mai giocato nella massima serie spagnola, il giovane difensore ha attirato l’attenzione di diversi club in Europa. Per lui ci sono state soltanto una trentina di presenze nella terza divisione spagnola con la maglia del Barcellona B. Tanto è bastato per attirare l’attenzione di Inter e Milan ma anche di Besiktas e Rennes. Proprio questi ultimi sarebbero quelli che si sono avvicinati maggiormente all’acquisto del giovane senegalese. Qualche giorno fa il portale Footmercato aveva parlato dell’accordo tra le due società per una cifra complessiva che si sarebbe aggirata attorno ai 15 milioni. Una cifra per altro inferiore a quella che dovrebbe essere l’offerta presentata dal Milan. Tuttavia il giocatore ha ripreso da poco ad allenarsi con la prima squadra dei blaugrana. Che il Barcellona abbia deciso di tenere il giovane difensore?