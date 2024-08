Marotta, un suo vecchio pallino potrebbe allontanarsi dall’Italia

Marotta – Da ben 6 anni Beppe Marotta fa parte della grande famiglia interista. I colpi di mercato arrivati grazie a lui sono molteplici, a partire da Romelu Lukaku arrivando al recentissimo Medhi Taremi. Quest’ultimo arrivato a pametro zero, marchio di fabbrica del dirigente sportivo oggi divenuto presidente dell’Internazionale. Marotta ha conquistato presto il supporto dei tifosi, ma in questi 6 anni all’Inter il dirigente non è mai riuscito a portare uno dei suoi pupilli in nerazzurro.

Marotta-Dybala, un amore concluso a Torino

Nel lontano 2015 Dybala venne acquistato dai bianconeri della Juventus. Il giovane 22enne iniziò da lì un grande percorso con la maglia della Juve. Marotta si è sempre dimostrato fiero di quell’acquisto, affermando più volte di aver instaurato un gran rapporto con Dybala. Quando Marotta lasciò la Juventus nel 2018 molti tifosi interisti iniziarono a sperare nella possibilità di vedere l’argentino a Milano. I nerazzurri si erano già interessati a Dybala nel 2015 ma purtroppo il giocatore scelse i bianconeri. Finché due anni fa non ci fu la svolta, Dybala e la Juventus arrivarono allo scontro con l’inevitabile divorzio dell’argentino e della società. Dybala sarebbe stato un giocatore senza contratto a giugno 2022, l’occasione perfetta per portarlo a Milano!

Niente Inter per Dybala, futuro in Arabia

Purtroppo per i tifosi interisti l’Inter nell’estate del 2022 temporeggiò eccessivamente nell’acquisto di Paolo Dybala. L’attaccante venne ingaggiato dai giallorossi della Roma allenata da Josè Mourinho. Due ottime stagioni di Dybala a Roma, non paragonabili ai suoi tempi d’oro alla Juve ma comunque di gran qualità. Adesso per lui potrebbe interrompersi anche l’avventura nella capitale. Secondo Fabrizio Romano l’accordo tra lui e l’Al-Qadsah è ormai imminente. Sul tavolo tre anni di contratto da 25-30 milioni di euro a stagione. Cifre che farebbero tentennare chiunque. La Roma pare abbia subito consentito al giocatore di trattare con gli acquirenti, per lui si fa sempre più vicino un futuro nel campionato arabo.