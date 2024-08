Lautaro pallone d’Oro? Callegari: “Vi dico che…”

Lautaro Martinez è uno dei quattro candidati finali per la vittoria del pallone d’Oro. La stagione da protagonista vissuta nella passata stagione e la vittoria della Copa America, in cui è stato capocannoniere della competizione, ha fatto in modo che l’attaccante argentino sia tra i candidati finali. Intanto, il giornalista Massimo Callegari, ha parlato di questa possibilità e ha fatto anche il proprio pronostico per la vittoria del campionato.

Lautaro pallone d’Oro? Callegari: “Per me no, ecco perché”

Lautaro, anche in questa stagione, sarà uno dei protagonisti della stagione interista. Il capitano nerazzurro, dopo la fantastica stagione dell’anno scorso, è tra i candidati per la vittoria del pallone d’Oro. Il Toro di Bahia Blanca, però, non sta avendo molti consensi per la vittoria finale e il giornalista di Mediaset, Massimo Callegari, ha detto la sua ai microfoni di SportMediaset.

Ecco le parole di Callegari: “Non lo è perché i trofei vinti tra club e Nazionale da Rodri e Vinicius pesano un po’ di più di Copa America e Scudetto vinti da Lautaro e pesa anche il rigore sbagliato da Lautaro contro l’Atletico Madrid. Chi arriva tra le prime quattro? Oggi, oggi, con il mercato in alto mare dico Milan quarto, Juventus terza, Napoli seconda e Inter prima. Oggi, metà agosto”.

L’attaccante argentino sempre più leader: il rinnovo ha suggellato tutto

Il capitano nerazzurro, da pochi giorni, ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con la società nerazzurra. L’attaccante argentino, infatti, ha prolungato il proprio rapporto fino al 30 giugno del 2029 con un ingaggio annuo da 9 milioni di euro a stagione più bonus. Insomma, un legame ulteriormente fortificato che fa del Toro il leader indiscusso del club. Simone Inzaghi ci punta tantissimo e spera che riesca ad arrivare quanto prima nella migliore condizione fisica possibile. Contro il Genoa non ha giocato una partita indimenticabile, ma la stagione è appena all’inizio.