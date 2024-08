Gudmundsson, le parole dell’AD del Genoa

Gudmundsson – L’intrigo di mercato legato ad Albert Gudmundsson non si è ancora risolto. Il giocatore è conteso da due grandi squadre della Serie A: Inter e Fiorentina. Se nella prima parte di mercato abbiamo dato i nerazzurri avvantaggiati nell’acquisto dell’islandese, dalla fine di luglio in poi i viola sono sembrati gli unici disposti ad acquistarlo. Sembrava mancasse davvero poco per l’arrivo di Gudmundsson a Firenze ma le due società non hanno trovato un accordo. Ed ecco qui rispuntare l’Inter con una proposta che potrebbe riportare i campioni d’Italia in testa.

Gudmundsson, Andres Blazquez fa chiarezza

Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Dopo essersi dichiarato positivo riguardante la campagna acquisti dei rossoblu, il dirigente sportivo è stato poi interrogato sulla questione Gudmundsson. Blazquez ha affermato che si, ci sono state diverse offerte ma che nessuna di esse ha soddisfatto le esigenze del club genovese. “Finché non abbiamo in mano una soluzione che ci fa stare tranquilli, allo stesso o a un miglior livello dell’anno scorso, non possiamo far partire Albert e, a oggi, non partirà”. Così il dirigente fa chiarezza nelle intenzioni della società riguardo al futuro dell’islandese. Senza un’offerta ritenuta adeguata Albert non partirà.

“L’Inter interessata? Non ne ho la certezza”

Blazquez ha poi parlato dell’interesse dei nerazzurri per l’islandese. L’AD ha affermato di non aver mai ricevuto un’offerta formale del club di Milano, di aver saputo del loro interesse soltanto dai giornali. Sembra che l’unica squadra di cui Blazquez abbia confermato l’effettiva offerta sia la Fiorentina, ma che non è stata ritenuta accettabile. Infine il dirigente pone l’accento sulla necessità di avere un sostituto in caso di partenza di Gudmundsson. È proprio su quest’ultima questione che l’Inter potrebbe aver trovato il proprio campo fertile. Il profilo di Marko Arnautovic potrebbe interessare al club genovese, il suo inserimento come contropartita si fa sempre più probabile.