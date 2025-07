DALL’INTER ALLA LIGA: c’è la cessione da parte di Marotta | Pioggia di milioni nelle casse nerazzurre

L’Inter è pronta a cedere il giocatore in Liga Spagnola: è arrivata l’offerta in viale della Liberazione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, deve necessariamente porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi nella passata stagione da parte di Marotta e Ausilio che non hanno rinforzato la squadra a dovere non permettendo di fare il salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti nerazzurri dovranno necessariamente sottostare ai diktat di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver puntato per la panchina interista su un tecnico senza esperienza come Christian Chivu.

Intanto, per i nerazzurri, potrebbe esserci molto presto la cessione di un giocatore. Il club di viale della Liberazione potrebbe cedere il ragazzo in Liga Spagnola.

Inter, cessione in vista? Il giocatore piace in Liga Spagnola

L’Inter, come detto, potrebbe fare preso una cessione in Liga Spagnola. Tra i giocatori in uscita dal club nerazzurro, infatti, c’è sicuramente Asllani che, in maglia nerazzurra, non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore in campo.

Su di lui ci sono gli occhi del Betis Siviglia che avrebbe offerto ai nerazzurri una cifra compresa tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Cifra al momento troppo bassa vista la richiesta di circa 20 milioni di euro. Vedremo se i discorsi andranno avanti e se le parti continueranno a provare a trovare la quadra.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, si dovrà dare parecchio da fare in sede di mercato in entrata per dare avvio alla pesante fase di ricambio generazionale. Il club nerazzurro dovrà intervenire molto per migliorare e ringiovanire la rosa.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. In mezzo, dovranno essere presi un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità e fantasia. Mentre per quanto riguarda l’attacco, serviranno due giocatori con caratteristiche diverse rispetto alle attuali e con buona presenza in zona gol.