Arnautovic in partenza? L’agente ha incontrato…

Arnautovic è un giocatore in uscita dall’Inter. L’attaccante nerazzurro, nonostante le conferme dei giorni scorsi in merito ad una sua permanenza a Milano, resta un giocatore che la dirigenza e Simone Inzaghi vorrebbero cedere. L’età avanzata, gli infortuni e le prestazioni non all’altezza, hanno fatto sì che si propenda per questa decisione. Intanto, da Firenze, fanno sapere di un incontro che avrebbero avuto gli agenti del giocatore.

Arnautovic verso l’addio? Da Firenze: “L’agente visto a Genova”

Arnautovic, come detto, rimane un giocatore che fino all’ultimo momento sarà sul mercato. E’ vero che, oggi, sembra molto complesso un suo addio, ma è altrettanto vero che la fiducia nei suoi confronti è venuta meno dopo una stagione non all’altezza sotto ogni aspetto nella passata stagione. Intanto, secondo quanto rilanciato da Firenzeviola.it, l’agente del giocatore sarebbe stato avvistato dalle parti di Genova. Come è stato detto ieri dalla redazione di Sky Sport, l’interesse dell’Inter per Gudmunsson non è cessato. E a tal proposito, si è parlato proprio dell’inserimento dell’austriaco nella trattativa. L’affare tra l’islandese e la Fiorentina sembra essersi bloccato, ma nelle prossime ore se ne potrà sapere di più. Una trattativa che sembrava in dirittura, ma che invece ha ancora tanto da dire fino all’ultimo respiro.

Gudmunsson, l’interesse dell’Inter non è scemato: la situazione

Nonostante le smentite di questi giorni, l’interesse dell’Inter nei confronti di Gudmunsson non è finito. Anche Simone Inzaghi, nella giornata di ieri, ha parlato di un ultimo acquisto in difesa. Ma l’impressione è che se ci fosse una minima possibilità di portare l’islandese a Milano, ci si proverà fino alla fine. La Fiorentina sembrava vicina a concludere l’affare, ma la partenza di Retegui verso l’Atalanta, ha cambiato le carte in tavola. Si dovrà capire se realmente, a questo punto, ci possa essere un nuovo ribaltone. E nei prossimi giorni si capiranno molte più cose. Gudmunsson-Inter è una pista da tenere d’occhio.