“Un miliardo di euro”: Roma, annuncio bomba | Impossibile far finta di niente

Arriva l’annuncio incredibile che riguarda la Roma: “Lui oggi vale un miliardo”. Dichiarazione shock

La Roma, nella passata stagione, ha vissuto un campionato dal doppio volto. Infatti, all’inizio, il progetto sportivo giallorosso era stato affidato a Daniele De Rossi. Ma la mancanza di continuità di risultati e i rapporti freddi con la società a causa del mercato, hanno portato al suo esonero dalla panchina giallorossa.

Al suo posto è stato chiamato il tecnico croato, Ivan Juric. Con l’ex Toro, però, le cose sono andate addirittura peggio. Infatti, la squadra si è ritrovata a due punti dalla zona retrocessione. Il tecnico non è riuscito a far digerire le sue idee, non legando con il gruppo e non riuscendo a fare breccia nemmeno con l’ambiente giallorosso.

Al suo posto, è ritornato Claudio Ranieri che ha rimesso le cose al proprio posto ed ha portato la squadra a lottare per un posto in Champions League fino all’ultima giornata.

Intanto, proprio in queste ore, è arrivata una dichiarazione incredibile che riguarda la Roma. Un grande ex non ci sta e ha voluto dire la sua su un compagno di squadra.

Roma, annuncio clamoroso: “Oggi vale un miliardo”

Mentre la società giallorossa sta lavorando ad un nuovo progetto tecnico a firma Gasperini, un grande ex ha voluto parlare di un suo compagno di squadra. Si tratta dell’ex giallorosso, Turone che, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo compagno Bruno Conti.

Ecco le sue parole: “E’ indubbio che oggi il prezzo dei calciatori è inflazionato e spesso corrisponde al loro reale valore. Quanto varrebbe oggi uno come Bruno Conti? Un miliardo di euro!”.

Roma, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

La società giallorossa, intanto, lavora sul mercato in entrata per regalare una squadra che possa avere valore per il presente e per il futuro. In difesa piace molto il profilo di Lucumì del Bologna, mentre in mezzo piace O’Riley.

Sella fascia destra il profilo preferito è quello di Wesley del Flamengo, mentre in attacco occhio alle situazioni di Lorenzo Lucca e di Giacomo Raspadori. Insomma, a Trigoria si punta ad un progetto ambizioso che possa aiutare ad ambire a traguardi sempre più alti.