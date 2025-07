FIRMA FINO AL 2030: ha detto sì alla Roma | CAPOLAVORO DELLA SOCIETA’

Il giocatore ha deciso di accettare la proposta della Roma e ha deciso di firmare fino al 30 giugno del 2030

La Roma ha deciso di fare ripartire il suo progetto con una gestione tutta nuova. Infatti, dopo i tre allenatori della passata stagione, l’intenzione del club giallorosso è quella di mettere le cose al proprio posto, in modo da creare valore, qualificarsi in Champions League e rimettere a posto i conti del bilancio.

Per la parte sportiva dietro la scrivania è stato nominato come direttore sportivo, Frederic Massara che ritorna così in giallorosso. Mentre, sulla panchina, si è deciso di puntare su Giampiero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, dopo tanti anni, ha deciso di lasciare l’Atalanta e di puntare sul nuovo progetto giallorosso.

Adesso, la società deve lavorare per regalare i giocatori che possano sposarsi al meglio con il calcio che ha in mente il nuovo allenatore in modo da poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

Intanto, arriva una buona notizia. Il giocatore ha deciso di accettare la proposta del club giallorosso e di firmare il contratto fino al 30 giugno del 2030.

Roma, arriva la firma del giocatore fino al 2030

Alla fine, dopo tanto trattare, è arrivata la firma sul contratto. Il portiere giallorosso, Smile Svilar guiderà ancora la squadra come fatto nelle ultime due stagioni in cui è stato nettamente il migliore per la squadra della Capitale.

Un traguardo che soddisfa la società giallorossa e che allontana tutte quelle pretendenti, come Milan e Napoli, che avevano pensato al portiere belga per la propria porta. Il progetto giallorosso non poteva iniziare con una notizia migliore per quanto riguarda il mercato.

Roma, ecco tutti gli obiettivi per il mercato estivo

La Roma, intanto, sta provando a trovare i migliori profili che possano fare al caso della propria squadra. In difesa piace sempre il profilo di Lucumì del Bologna, mentre per il centrocampo piacciono molto Rios e O’Riley.

In attacco, invece, il sogno è quello di Lorenzo Lucca, ma occhio anche alla possibilità di arrivare a Giacomo Raspadori. Lavori in corso per la Roma che ha intenzione di fare le cose per bene e puntare in alto nella prossima stagione.