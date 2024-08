Gudmundsson, la Fiorentina temporeggia, l’Inter ci riprova?

Gudmundsson – Da più di una settimana ormai il destino di Albert Gudmundsson sembrava ormai deciso. Tutti i giornalisti davano per certo l’arrivo dell’islandese a Firenze, si aspettava soltanto il definitivo accordo tra le due società. La situazione si sarebbe dovuta definitivamente sbloccare con l’arrivo di Nico Gonzales alla Juventus, ma l’intreccio di mercato che si è generato non è così semplice come sembra.

Gudmundsson, situazione non semplice per il Genoa

L’affare che avrebbe portato l’islandese alla Fiorentina sembrava ormai cosa fatta. Sbaragliata anche la concorrenza dell’Inter, che ormai da settimane si era allontanata dal giocatore, i viola avevano strada libera, almeno finché il Genoa non si è trovato in difficoltà. Il trasferimento di Retegui all’Atalanta ha generato non poche perplessità in casa Genoa. Adesso il Grifone rischia di ritrovarsi con un parco attaccanti inesistente a pochi giorni dell’inizio del campionato. Quali sarebbero le intenzioni dei rossoblu? Ovviamente quelle di sostituire Albert Gudmundsson con una contropartita, ed è proprio questa l’eventualità che dà speranza ai dirigenti interisti.

I nerazzurri vogliono provarci di nuovo

Secondo Sky Sport, la dirigenza interista starebbe valutando la possibilità di approfittare del recente stallo tra Genoa e Fiorentina per tentare un nuovo inserimento per l’islandese. Infatti, il club genovese necessita un nuovo attaccante e si dà il caso che l’Inter abbia nella propria rosa una punta che difficilmente avrà spazio quest’anno. Stiamo parlando di Marko Arnautovic. Il profilo dell’austriaco potrebbe interessare al Genoa, d’altronde ciò che manca adesso ai rossoblu è proprio un centravanti. Le caratteristiche di Arnautovic potrebbero far al caso del club allenato da Gilardino. Sarebbe quindi questa l’opzione che darebbe speranza all’Inter. Il possibile inserimento di Marko Arnautovic come contropartita più ovviamente un conguaglio di cui non possiamo saperne l’entità. Bisognerà attendere per valutare il destino del calciatore islandese, resta alta la probabilità che il giocatore resti a Genova.