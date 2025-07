ECCO CHE TORNA SKRINIAR: c’è il romantico ritorno in Serie A | Che affare

Milan Skriniar potrebbe ritornare in Serie A in estate: un club ci sta pensando seriamente per la prossima stagione

Tantissimi club di Serie A hanno già iniziato a programmare da parecchi mesi il mercato in vista della prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, stanno facendo le opportune valutazioni per quanto riguarda i migliori profili per i rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, deve porre rimedio ai grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio.

La società nerazzurra deve dare avvio ad un’opera di profondo ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di iniziare un ciclo vincente. Dopo la vittoria dello scudetto e la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro ha in mente di fare un mercato faraonico.

Il Milan è partito carico per riscattare la scorsa stagione e per farlo si è affidato al duo Tare-Allegri, mentre la Juventus ha intenzione di lottare per la vittoria del campionato.

Intanto, in Serie A, potrebbe essere il grande ritorno di un ex come il difensore slovacco, Milan Skriniar. Il giocatore è seguito da vicino da una big del nostro campionato.

Serie A, un club vuole far ritornare Skriniar

Milan Skriniar potrebbe ritornare in Serie A. Il difensore slovacco, nella partita di addio di Hamsik, aveva strizzato l’occhio al Napoli ed alla possibilità di ritornare nel campionato italiano. Antonio Conte lo conosce bene avendolo allenato all’Inter.

L’impressione, però, è che lo slovacco potrebbe entrare nei radar dei partenopei solamente nel caso in cui dovesse saltare Beukema, perchè altrimenti, oltre all’olandese, ci sarebbero altri quattro centrali di difesa in rosa.

Napoli, si prospetta un grandissimo mercato

Dopo gli arrivi di de Bruyne e Marianucci e quelli molto vicini di Beukema e Noa Lang, il Napoli non ha intenzione di fermarsi per quanto riguarda le entrate e sta puntando ad altri giocatori.

In attacco, soprattutto, piacciono molto i profili di Chiesa, Zhegrova e Ndoye, mentre per il ruolo di centravanti, oltre a Lucca, gli azzurri sognano l’arrivo di Darwin Nunez che potrebbe essere il nuovo titolare in un ambiente dove sarebbe il centro di tutto.