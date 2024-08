Cessioni Inter, presto 6 milioni? Ecco da chi

Cessioni in vista per i nerazzurri? In viale della Liberazione ci sperano. Marotta e Ausilio stanno lavorando molto duramente per quanto riguarda il calciomercato interista per inserire gli ultimi tasselli alla rosa di Simone Inzaghi. La dirigenza del club, sta cercando di cedere i giocatori considerati in esubero per riuscire a reinvestire il ricavato su un braccetto sinistro di difesa e, magari, anche un attaccante. Intanto, presto, potrebbe esserci un’uscita che può portare fondi freschi.

Cessioni in vista per l’Inter? Possibile incasso da 6 milioni di euro

Cessioni per sfoltire la rosa, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo che ha almeno due elementi in esubero numerico. Tra questi, uno è certamente Martin Satriano. L’attaccante uruguayano era stato cercato dal Brest che aveva offerto 6 milioni per averlo a titolo definitivo. Ma il giocatore non era convinto della destinazione, preferendo aspettare eventuali offerte dalla Liga Spagnola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un interesse dalla Spagna ci sarebbe. Il Betis Siviglia, infatti, sarebbe interessata all’attaccante classe 2001 e starebbe imbastendo una trattativa con il club nerazzurro che spera di ricavare la stessa cifra che aveva offerto il Brest. Novità ci saranno tra qualche giorno.

Inter, non solo Satriano: tutti i giocatori in uscita

Inter che non ha in lista partenti solamente Martin Satriano. Altri giocatori sono in uscita. Per esempio, il giovane Issiaka Kamatè che ha interessi dal Belgio e dal Portogallo. Ma occhio anche agli altri attaccanti. In primis Arnautovic. Il centravanti austriaco, infatti, è cercato dal Genoa, nell’ambito dell’affare per portare Gudmunsson a Milano, ma difficilmente accetterà di lasciare la società nerazzurra. Poi, occhio anche a Correa. L’argentino ha avuto solo timidi interessi, ma nessuna offerta concreta. Per lui si fa sempre più probabile la risoluzione di contratto a fine mercato.