Inter, nuovo nome per la difesa direttamente dall’Argentina

Inter – Il calciomercato interista non viene circondato soltanto da nomi conosciuti al grande pubblico. L’Inter è a caccia anche di colpi riguardanti profili che non si trovano sulla bocca di tutti e che a molti potranno essere sfuggiti. Il nuovo nome che interesserebbe all’Inter arriverebbe dall’Argentina, terra che ha regalato ai nerazzurri parecchi campioni e, di conseguenza, parecchi trofei.

Inter, si punta al giovane Tomàs Palacios

Secondo Sportitalia sarebbe lui il nuovo profilo su cui i nerazzurri si starebbero concentrando: Tomàs Palacios, classe 2001, difensore. Il giovane ha suscitato l’interesse dei nerazzurri che da settimane cercano nomi che siano adatti a rinforzare la difesa interista. Dalle recenti dichiarazioni di Simone Inzaghi è apparso nuovamente chiaro che l’Inter sia alla ricerca di un nuovo difensore, che possa essere il giovane argentino? Il difensore è alto 1,96, mancino, con caratteristiche sovrapponibili a quelle che i nerazzurri stanno cercando per accontentare il proprio allenatore.

Non solo i nerazzurri sul difensore argentino

Purtroppo per la dirigenza interista sembra che non ci sia solo la squadra dei campioni d’Italia sul giovane difensore ma anche un club di Bundesliga. A quanto pare il Lipsia avrebbe messo l’argentino nel mirino. Il club del gruppo Red Bull negli ultimi anni si è contraddistinto per la sua capacità nel lanciare giovani giocatori sul palcoscenico del grande calcio. Che possano anticipare l’Inter nell’acquisto del 21enne? Palacios al momento si trova in prestito al CS Independiente Rivadavia, club militante nella massima serie argentina, ma è un giocatore del Club Atletico Talleres. Il giovane difensore tra i migliori prospetti della futura nazionale albiceleste. La dirigenza non vorrà di certo farsi sfuggire quello che potrebbe divenire un nuovo campione argentino in maglia nerazzurra. Chissà se la storia interista varrà come un punto a favore nella mente del giocatore. Il valore del difensore dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 mila euro.