Milan, che sciagura: c’è la FRATTURA | Allegri perde un pezzo

Massimiliano Allegri perde pezzi per l’inizio della stagione: un giocatore subisce una frattura

Il Milan ha deciso di ripartire e di farlo al meglio delle proprie possibilità. La squadra rossonera, infatti, ha intenzione di riscattare la stagione passata in cui è arrivato un ottavo posto che l’ha tenuta lontana da ogni competizione europea. Un risultato che non rispecchia il reale valore della squadra.

Per poter valorizzare tutti al meglio e migliorare nella gestione, la società rossonera ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Igli Tare, per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, e di Massimiliano Allegri, per quanto riguarda la carica di allenatore. Due innesti che hanno entusiasmato i tifosi milanisti.

I rossoneri hanno già iniziato ad allenarsi a Milanello e puntano a far bene fin da subito, approfittando anche del fatto che non giocheranno le coppe europee.

Intanto, arriva una cattiva notizia per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare ad un giocatore. Infatti, il ragazzo ha subito una frattura e sarà infortunato.

Milan, primo infortunio stagionale: c’è la frattura

Il Milan, come detto, è ripartito con la nuova stagione e il primo impegno sarà la Coppa Italia contro il Bari. Una competizione a cui i rossoneri tengono molto, specie dopo aver perso la finale della passata stagione.

Ma, intanto, per Allegri, arriva la prima brutta notizia e riguarda l’infortunio di un giocatore. Infatti, Santiago Gimenez, impegnato con il suo Messico, secondo quanto riportato da Sportitalia, ha subito una frattura ad un dito del piede. Le sue condizioni saranno da valutare, ma potrebbe saltare i primi impegni stagionali.

Milan, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

I rossoneri hanno praticamente preso giocatori molto importanti come Modric e Ricci e sono vicini a fare lo stesso con Jashari. Per quanto riguarda il reparto difensivo l’obiettivo numero uno rimane il giovane Leoni del Parma.

Per quanto riguarda, invece, il reparto avanzato, i rossoneri stanno muovendo passi sotto traccia per quanto riguarda Lucca, ma il vero sogno è quello di portare a Milanello, Dusan Vlahovic che è in rotta con la Juventus e cerca un nuovo progetto per rilanciarsi e tornare ad essere un grande attaccante.