“Non è in grado di guidare”: bufera in Formula 1 | Annuncio VERGOGNOSO sul pilota

Parole al vetriolo per il pilota, secondo il collega non meriterebbe la sua posizione nella F1

La Formula 1 non è solo un mondo di sfide tra piloti e scuderie, spesso è anche luogo di accese discussioni, di frecciatine e di pesanti critiche tra colleghi.

Ogni stagione possiamo assistere non solo alle furiose gare in cui le vetture si affrontano a velocità tremende, ma anche a scontri fuori dalla pista tra piloti e a volte anche team.

Le discussioni sulle strategie e sulle regole non mancano mai, alcune volte anche le decisioni pronunciate dalla FIA generano non poche polemiche.

Della meritocrazia in questo mondo si è discusso molto spesso, ma è difficile parlare di un concetto tale in un mondo estremamente esclusivo come quello delle corse automobilistiche. Alcune volte viene messo anche in discussione il talento di alcuni piloti, recentemente è successo anche ad un pilota Red Bull.

Ralf Schumacher ci va giù pesante: “Liam Lawson è inadatto alla Formula 1”

L’ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, fratello minore di Michael, si è recentemente espresso sulle decisioni della scuderia Red Bull riguardo i suoi piloti. Secondo Ralf il pilota scelto da Red Bull, Liam Lawson, non sarebbe adatto a partecipare alla massima competizione automobilistica mondiale con una scuderia prestigiosa come quella della Red Bull.

In particolare secondo Schumacher la Red Bull avrebbe dovuto puntare su un altro pilota con più esperienza come Nico Hulkenberg. Secondo Schumacher, Hulkenberg sarebbe stato il perfetto compagno da affiancare al fuoriclasse di casa Red Bull, Max Verstappen. Non resta che attendere per verificare se l’opinione di Ralf Schumacher si rivelerà esatta per il destino della Red Bull.

Anche Tsunoda potrebbe non andare bene secondo l’ex pilota

Schumacher non sembra neanche particolarmente convinto della virata della Red Bull nella scelta di Yuki Tsunoda come compagno di scuderia di Verstappen. Il divario tra i due sembra troppo ampio e la mancanza di test adeguati potrebbe farsi sentire.

Le dichiarazione di Schumacher hanno alimentato parecchie discussioni, secondo alcuni le parole dell’ex pilota si sono rivelate fin troppo dure e non necessarie. Adesso la pressione sui due giovani piloti Red Bull è sicuramente aumentata.