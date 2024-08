Satriano, nuova pista per l’attaccante

Satriano – Il futuro del giovane attaccante nerazzurro appare ancora incerto. L’Inter lo ha messo nella lista tra le possibili cessioni fin dall’inizio del mercato, ma a poco più di 15 giorni dalla fine del calciomercato i nerazzurri non sono ancora riusciti a vendere il giovane uruguaiano. Qualche settimana fa la destinazione appariva più che certa. Satriano sarebbe dovuto partire per Brest, c’era l’accordo tra le due società ma non la volontà del giocatore. Satriano ha infatti rifiutato la possibilità di tornare nella squadra in cui è andato in prestito per due volte. Adesso per lui si aprono nuovi scenari.

Satriano, dalla Liga spunta l’interesse per l’uruguaiano

Da quanto ha fatto emergere il portale di informazione sportiva El Gol Digital, pare che Martin Satriano sia nella lista dei possibili acquisti di una squadra spagnola. A quanto pare il Betis Siviglia starebbe pensando al calciatore nerazzurro, il ds Manu Fajardo lo avrebbe incluso nei possibili colpi. Il giovane potrebbe benissimo rientrare nell’idea di gioco dell’allenatore cileno Manuel Pellegrini. Ovviamente non c’è ancora nulla di concreto riguardo questa notizia. I nerazzurri restano disponibili ad ascoltare ogni tipo di proposta per Satriano, l’accordo col Brest si aggirava attorno ai 6 milioni di euro più bonus.

Per il giovane non sembra esserci spazio nell’Inter

Qualche giorno fa è emersa la notizia per cui il giovane sarebbe volentieri disposto a trasferirsi in Spagna. Sembrava che il Real Valladolid del presidente Ronaldo fosse interessata a prendere il giocatore. C’era stata anche l’approvazione di Satriano ma adesso c’è il timore che la società spagnola abbia preferito concentrarsi su altri profili. Questa settimana anche Gianluca Di Marzio si è espresso sul destino del giocatore. Il giornalista ha sostenuto che secondo lui l’Inter dovrebbe interrompere la ricerca di un nuovo attaccante e consentire a Satriano di giocarsi le sue carte in prima squadra.