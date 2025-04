Ci dispiace ma a luglio devi ANDARE VIA | Non ci servi più: devi lasciare Milano

Il giocatore ha ricevuto la comunicazione dalla dirigenza, adesso bisogna decidere il suo destino

Nel mondo del calcio ci possono essere spesso delle decisioni che mettono in difficoltà sia la dirigenza che i giocatori. Decisioni che purtroppo a volte comportano un addio che forse nessuna delle due parti avrebbe voluto.

Alcune volte gli atleti possono trovarsi di fronte al dubbio se continuare o no la propria carriera, dipende molto spesso dal fisico e da come reagisce al post prestazione.

Altre volte le strategie aziendali della dirigenza non combaciano più con i profili di alcuni giocatori che ormai non rientrano più nei parametri della squadra per età o per ruolo.

Spesso in questi casi vengono messi da parte i sentimentalismi e le emozioni ma si fa spazio alle scelte più fredde. Questo potrebbe essere il caso di Francesco Acerbi e di quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in nerazzurro.

Inter-Acerbi, divorzio in vista? Il calciatore potrebbe salutare a giugno

Francesco Acerbi è senza dubbio la colonna portante della difesa nerazzurra, in pochi anni con la maglia dell’Inter il giocatore ha conquistato il campo con le sue prestazioni eccellenti. Il contratto di Acerbi dovrebbe scadere a giugno 2026, tuttavia una clausola presente in esso potrebbe portare il calciatore a salutare Milano già tra qualche mese.

A quanto pare l’Inter avrebbe la possibilità di rescindere unilateralmente il contratto del giocatore pagando una penale portando quindi Acerbi a salutare Milano già quest’anno. Le indicazioni di Oaktree sull’età della rosa potrebbero aver spinto l’Inter ad elaborare questo nuovo scenario che creerà sicuramente diverse discussioni nell’ambito del tifo nerazzurro.

Il centrale italiano ha regalato ai tifosi momenti indimenticabili

In questi pochi anni con la maglia nerazzurra Francesco Acerbi ha avuto l’occasione di affrontare grandissimi avversari, tra i migliori attaccanti d’Europa. Tra di loro figurano Haaland, Lukaku, Kean, Retegui, ognuno di loro si è scontrato con il temibile muro della difesa nerazzurra.

Le grandissime prestazioni di Acerbi in maglia nerazzurra hanno permesso al difensore italiano di conquistare i cuori dei tifosi. Anche se la tifoseria è ben consapevole dell’età del giocatore molti sono convinti che Acerbi possa dare ancora molto all’Inter.