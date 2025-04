Infortunio SHOCK per il calciatore | Ha riportato una FRATTURA: a rischio anche il Mondiale per Club

Arriva l’ennesimo infortunio in Serie A. Il giocatore ha terminato la stagione e potrebbe non essere al Mondiale per Club

In questa stagione, tantissime squadre hanno dovuto fare a meno di giocatori fondamentali che sono stati costretti a terminare prima del dovuto la loro stagione a causa di infortuni anche molto gravi. Sicuramente, la squadra che è stata maggiormente penalizzata, quantomeno nel nostro campionato, è stata la Juventus che ha perso due elementi fondamentali.

Infatti, Gleison Bremer e Cabal hanno dovuto dare forfait per il resto del campionato a causa della rottura del legamento crociato. Come loro, anche il Torino ha dovuto perdere il miglior giocatore della rosa, ovvero Duvan Zapata sempre a causa della rottura del legamento crociato. Anche la Lazio ha dovuto dire arrivederci all’anno prossimo a Patric.

E l’Atalanta che, dopo aver recuperato dal vecchio infortunio un giocatore importantissimo come Gianluca Scamacca, lo ha riperso per il resto del campionato.

Intanto, proprio negli ultimi giorni, è arrivata la notizia dell’ennesimo infortunio. La squadra di Serie A dovrà rinunciare a lui per le ultime partite ed è a rischia anche la presenza per il prossimo Mondiale per Club.

Serie A, c’è la frattura per il giocatore: a rischio il Mondiale per Club

Nelle ultime ore è arrivata la notizia dell’ennesimo infortunio in casa Juventus. Infatti, Federico Gatti, ha avuto la frattura composto della diafisi del perone. Una notizia che non ci voleva per Igor Tudor che già dovrà fare a meno di giocatori come Bremer e Cabal.

Il difensore della Nazionale italiana dovrebbe aver finito la stagione ed occhio anche ad una possibile assenza per il prossimo Mondiale per Club. La Juventus potrebbe decidere di preservarlo in vista dei successivi impegni stagionali.

Juventus, adesso le scuse sono finite per i giocatori

La Juventus, dopo l’esonero di Thiago Motta, adesso non ha più scuse. La stagione dei bianconeri ha avuto tantissimi alti e bassi quest’anno e a pagare è stato l’ex tecnico del Bologna.

Adesso, con l’arrivo di Tudor, i giocatori non hanno più alibi e dovranno dimostrare di avere la qualità che gli è riconosciuta. Perchè l’obiettivo Champions League è di vitale importanza.