Marotta a caccia del colpo: in mente un parametro 0

Marotta, presidente e CEO Sport nerazzurro, sta lavorando duramente, insieme al resto della dirigenza, per provare a trovare i rinforzi necessari alla rosa di Simone Inzaghi. L’obiettivo è chiaro: rivincere lo scudetto e fare ancora meglio in Europa. Intanto, non si pensa solamente a queste ultime battute di mercato, ma anche al 2025. In tal senso, i dirigenti nerazzurri, stanno osservando attentamente la situazione di alcuni parametri zero.

Marotta vuole il colpo a parametro zero: è lui uno dei papabili per la prossima stagione

Marotta, dunque, sta già osservando il mercato dei parametri zero in vista della prossima stagione. Il dirigente nerazzurro, come dice la sua storia, è sempre stato molto bravo a muoversi in questo tipo di mercato. Secondo quanto rivelato da FcInterNews, ci sarebbe già un profilo che piace tantissimo in viale della Liberazione. Si tratta di Jonathan David. L’attaccante del Lille ha il contratto in scadenza nel 2025 e non vuole rinnovare. Dopo 5 anni in Ligue 1, il canadese, vuole provare una nuova esperienza. All’Inter è apprezzato per le sue caratteristiche che sono carenti in rosa. Non solo, ma sarebbe una replica di quella che è stata l’operazione che ha portato, sempre a costo zero, Marcus Thuram a vestire la maglia nerazzurra.

Non solo Jonathan David: ecco gli altri obiettivi a parametro zero per i nerazzurri

Ma il profilo di Jonathan David, non è il solo che interessa alla società nerazzurra tra i parametri zero. In viale della Liberazione, infatti, stanno osservando con molta attenzione anche la situazione di Boscagli del PSV Eindoven, visto che, con ogni probabilità, Acerbi andrà in scadenza e il suo contratto non verrà rinnovato. Occhio anche alla situazione di Federico Chiesa. Il giocatore, con ogni probabilità, troverà una soluzione con la Juventus, con Milan e Roma sullo sfondo. Ma se dovesse andare via a zero, ecco che i nerazzurri si farebbero trovare pronti a parlarne.