Inzaghi: in assenza di Taremi, ecco la soluzione in avanti

Inzaghi sta lavorando con la squadra per preparare al meglio la stagione. Dopo i giocatori francesi ed olandesi, a breve sarà la volta di Lautaro Martinez, ultimo elemento della rosa a mancare ad Appiano. In attesa del mercato, però, il tecnico nerazzurro è alle prese con delle difficoltà numeriche che riguardano il reparto offensivo, soprattutto in proiezione Genoa. Ecco perchè, Inzaghi, sta già pensando a delle contromisure da poter adottare e su cui lavorare.

Inzaghi punta con decisione al Genoa, ma occhio all’attacco: c’è la soluzione in casa

Inzaghi, in questo momento, avrebbe voluto anche un attaccante per completare il reparto offensivo. Ma senza gli addii degli esuberi, non entrerà nessuno. E, quindi, in ottica prima giornata di campionato contro il Genoa, il tecnico nerazzurro sta pensando a delle contromisure fatte in casa. Taremi rischia di saltare la gara. Lautaro, pur tornando prima, non sarà pronto per giocare, Thuram deve recuperare al forma migliore, ma quasi sicuramente sarà titolare e Arnautovic non convince. Per questo, Inzaghi, sta pensando di schierare Mkhitaryan come seconda punta accanto a Thuram. Una soluzione che, parzialmente, è stata provata anche nell’amichevole contro il Pisa. Una soluzione che potrebbe portare dei frutti anche per il futuro, augurandosi che possa arrivare un giocatore di livello per il reparto avanzato.

Situazione attacco, il tecnico nerazzurro vuole un rinforzo: la situazione di mercato

Per quanto riguarda l’attacco il tecnico interista aveva fatto il nome di Gudmunsson alla dirigenza. Ma senza le cessioni di Satriano, Correa ed Arnautovic, non ci sarà nessuna uscita. Tra le altre cose, l’attaccante islandese, al momento, ha intrapreso la strada verso Firenze. Per questo, l’obiettivo sembra allontanarsi sempre di più. Chiesa, almeno per il momento, sembra più una suggestione che altro. Il giocatore difficilmente rimarrà ai margini della squadra bianconera, mentre i nerazzurri lo preleverebbero solo a parametro zero. La cosa più probabile è che rimanga Arnautovic e, se proprio dovesse arrivare un altro attaccante, si tratterà di un elemento giovane.