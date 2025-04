Cristiano Ronaldo firma con l’Inter, ultima maglia della sua carriera | In campo TITOLARE al Mondiale per Club

Arriva la clamorosa indiscrezione di mercato: Cristiano Ronaldo potrebbe andare all’Inter la prossima estate

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, infatti, non vuole farsi trovare impreparato e ha deciso di provare ad anticipare la concorrenza su alcuni obiettivi. L’intenzione è quella di regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia in campionato che in Champions League.

Ma per farlo, bisognerà obbedire ad alcuni diktat della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense ha subito messo in chiaro ai propri dirigenti di dover abbassare l’età media della rosa, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi visto che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Una sfida che Marotta, Ausilio e Baccin hanno intenzione di raccogliere e di vincere, pur provando a portare in viale della Liberazione quanti più trofei possibili.

Intanto, arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda il fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo. L’ex Real Madrid, infatti, potrebbe cambiare ancora maglia e firmare per l’Inter quest’estate.

Ronaldo, pronto un cambio maglia? L’Inter ci pensa

Cristiano Ronaldo, oggi, è un giocatore dell’Al-Nassr, squadra in cui sta provando a stracciare ancora di più i propri record personali. L’avventura sta andando molto bene, ma per il fuoriclasse c’è un pensiero fisso nella propria mente che è quello di giocare il Mondiale per Club.

E dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione di mercato. Infatti, CR7 starebbe pensando di andare a giocare con l’Inter Miami in vista della competizione, in modo da essere anche nella stessa squadra del rivale di sempre, Lionel Messi. L’ipotesi è quella di un contratto a gettone, ma nei prossimi mesi se ne saprà sicuramente di più.

Inter, i piani di mercato dei nerazzurri

Intanto, la società nerazzurra, sta pensando al da farsi, come anticipato poco sopra. La dirigenza di viale della Liberazione ha intenzione di fare una vera e propria rivoluzione a cominciare dal reparto difensivo dove verrà acquistato un elemento giovane, ma con esperienza.

In mezzo, servirà il post-Mkhitaryan, mentre in avanti saranno almeno in due a lasciare Appiano Gentile, quindi anche lì qualcosa andrà fatto sicuramente.