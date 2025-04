A luglio prendiamo SOLET | Marotta ha un PIANO preciso: COLPACCIO senza precedenti

Il presidente nerazzurro punta all’acquisto del difensore francese, la trattativa non sarà facile

Quest’estate la rosa dei nerazzurri punterà sicuramente a rinnovare alcuni settori della squadra di Simone Inzaghi, in particolare in quelle sezioni dove sono presenti giocatori un po’ in là con l’età calcisticamente parlando.

Ad esempio la difesa potrebbe subire dei grandi cambiamenti con degli innesti che potrebbero arrivare sia dall’estero ma anche dal nostro campionato.

Proprio nel reparto difensivo ci potrebbero essere due addii che porterebbero a grandi cambiamenti, quello di Stefan De Vrij e di Francesco Acerbi, due colonne portanti della difesa nerazzurra.

I tifosi nerazzurri saranno felici di sapere che la dirigenza nerazzurra ha già individuato il primo obiettivo per la finestra di mercato estiva. L’obiettivo in questione si sta già abituando alla grande al campionato di Serie A.

L’Inter mette Solet nel mirino, il difensore dell’Udinese piace a Marotta

Tra i nomi che i nerazzurri starebbero valutando per il futuro della propria rosa è apparso proprio quello di Oumar Solet. Difensore dell’Udinese arrivato in Serie A ad ottobre 2024 dopo aver rescisso il contratto con il Salisburgo in estate. Il centrale ha davanti a sé un triennale che lo legherebbe all’Udinese fino al 2027, il club friulano non lo libererà tanto facilmente.

Queste condizioni porterebbero i nerazzurri a dover spendere una cifra non da poco se dovessero effettivamente insistere su Solet. Alcune fonti sostengono che l’Udinese potrebbe non accettare offerte inferiori ai 20 milioni, ma se il francese dovesse continuare a regalare grandi prestazioni alla sua squadra è possibile che il prezzo possa lievitare ulteriormente.

I nerazzurri preparano anche delle possibili alternative al francese

Non solo Solet tra i papabili candidati per la difesa nerazzurra, l’Inter starebbe considerando anche l’acquisto di Sam Beukema, giocatore del Bologna che viene attualmente valutato 30 milioni dall squadra di Vincenzo Italiano. Il terzo candidato potrebbe invece essere Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen da cui però l’Inter sembra volersi allontanare a causa delle richieste economiche del giocatore.

Non resta che attendere le future mosse della dirigenza nerazzurra, i tifosi interisti sperano che il prossimo sia un mercato sfavillante al contrario dell’ultimo mercato estivo nerazzurro.