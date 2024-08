Biasin: “Gudmunsson? Vi dico tutto. E Chiesa…”

Biasin è intervenuto per parlare del mercato nerazzurro. In molti ritengono che una delle esigenze della società di viale della Liberazione sia quello di acquistare un attaccante. Ma nelle ultime ore, la pista per il reparto avanzato, sembra essersi messa da parte. Di tanti profili si è parlato nel corso di questi mesi, da Gudmunsson fino a Federico Chiesa. E proprio di loro due ha parlato il giornalista facendo delle rivelazioni su questi interessi.

Biasin dice tutto: “Chiesa? Ecco quando l’Inter ci può pensare”

Biasin ha voluto fare il punto sulla situazione attacco per i nerazzurri. E, in questo senso, il primo profilo su cui si è concentrato all’interno del proprio editoriale per TMW è quello di Federico Chiesa.

Ecco le parole di Biasin: “Molti pensano che l’Inter debba fare ancora 202042 operazioni ma non le farà. Dumfries è a un passo dal rinnovo, quello di Lautaro va solo annunciato, arriverà un giovanotto di belle speranze in difesa e buonanotte. Chiesa? Interessa solo e soltanto se dovesse mai andare a scadenza con la Juve. Gudmundsson e la Fiorentina si sono stretti la mano, bel colpo”.

Gudmunsson alla Fiorentina: il giornalista rivela perchè non è arrivato in nerazzurro

Successivamente, il giornalista di Libero, ha parlato anche di un obiettivo sfumato per l’Inter come lo è stato Albert Gudmunsson. Ecco le sue parole: “Il Genoa spera in qualche soldino in più ma alla fine accetterà l’offerta da 25-26 milioni tutto compreso. Qualcuno dice “ma non poteva prenderlo l’Inter?”. No, per diversi motivi: il primo è che l’Inter non ha 25-30 milioni da spendere, il 2° è che non ha spazio là davanti. Semmai la questione è un’altra: Inzaghi gradirebbe un attaccante con caratteristiche simili a quelle che poteva avere Sanchez (o, appunto, Gudmundsson). Arriverà quel tipo di giocatore, anche solo un giovanotto disposto a fare la quinta punta? Difficile. Detto questo l’Inter ha una rosa incompleta? Non scherziamo, suvvia”.