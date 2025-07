Ho scelto i bianconeri, voglio vincere con loro | ULTIM’ORA IN SERIE A: trasferimento UFFICIALE

Il giocatore è stato ceduto ufficialmente alla squadra bianconera: ora punta a vincere il campionato

Tantissime squadre di Serie A hanno già iniziato, da parecchi mesi, a programmare il prossimo mercato. Infatti, i vari dirigenti, stanno lavorando molto duramente per trovare i profili più adatti ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, per esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi dalla propria dirigenza.

I nerazzurri, infatti, dovranno avviare una politica di ricambio generazionale e di ringiovanimento della propria rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di iniziare un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria dello scudetto e la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri prospettano un mercato scoppiettante.

Il Milan, invece, ha intenzione di rimediare all’ultima stagione e per farlo si è affidata alla guida del duo Tare-Allegri. Infine, la Juventus, ha intenzione di tornare a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, una società di Serie A ha ufficializzato la cessione al club bianconero. Il giocatore, adesso, punta a vincere il campionato con la sua nuova squadra.

Serie A, giocatore ceduto ai bianconeri: è ufficiale

La Roma, come oramai era stato ampiamente annunciato, ha ufficializzato la cessione del centravanti inglese, Tammy Abraham. Il giocatore, dopo la stagione in prestito al Milan, ha deciso di andare in Turchia e vestire la maglia del Besiktas.

Con la quadra turca, il ragazzo dovrà far rimpiangere un giocatore che ha fatto molto bene come Ciro Immobile che è tornato in Italia e adesso vestirà la maglia del Bologna. Insomma, è partita la solita sfida per il campionato tra Besiktas, Fenerbahce e, soprattutto, Galatasaray.

Roma, ecco tutti i profili valutati sul mercato estivo

La Roma, dopo l’arrivo di Gasperini in panchina, sta valutando alcuni profili che possano fare al caso del nuovo tecnico. In difesa piace tantissimo Lucumì che ha una clausola da 28 milioni di euro.

Per quanto riguarda la corsia destra piace molto Wesley del Flamengo, mentre occhio alla possibilità di arrivare a O’Riley per il centrocampo. In attacco, tra i vari profili, piacciono Lucca e Raspadori, che però hanno anche altre attenzioni.