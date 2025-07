Calciomercato 2025: alla ricerca del colpo a parametro zero | ECCO GLI SVINCOLATI DI LUSSO ruolo per ruolo

Ci sono ancora parecchi giocatori svincolati sul mercato pronti a trovare una nuova squadra in estate

Tantissimi club di Serie A hanno già iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, sono al lavoro per valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per le rispettive squadre. L’Inter, ad esempio, che deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi dai suoi dirigenti, Marotta e Ausilio.

La società nerazzurra deve iniziare un’opera di ricambio generazionale provando a ringiovanire la rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e iniziare un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto e la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri stanno conducendo un mercato scoppiettante.

Il Milan, invece, vuole riscattare l’ultima stagione e per farlo si è affidato al duo Tare-Allegri, mentre per quanto riguarda la Juventus l’intenzione è quella di puntare alla vittoria dello scudetto.

Intanto, è aperto da qualche giorno il mercato dei giocatori svincolati. Le varie società potrebbero trovare delle occasioni davvero interessanti per la prossima stagione.

Calciomercato, ecco tutti i parametri zero presenti sul mercato

Alcuni affari sono già stati messi a segno, altri aspettano solo di farlo. Il mercato dei parametri zero è già aperto e tantissime società potrebbero trovare delle situazioni molto interessanti per quanto riguarda la prossima stagione. Per la porta, un profilo buono potrebbe essere quello di Joronen, mentre in difesa spiccano i nomi di Toloi, Pereira, Lazovic, Ismaijli, Dawidowich, Calabria ed Augello.

In mezzo ci sono ancora Duda, Badelj e Anguissa – che però tratta il rinnovo. Mentre in avanti occhio al trio Muller, Jovic e Vignato.

Muller il più pregiato: ecco chi lo vuole

Thomas Muller, tra i profili elencati e acquistabili a parametro zero è sicuramente quello più pregiato. L’attaccante tedesco, dopo ben 25 anni, ha lasciato il Bayern Monaco e adesso cerca una nuova esperienza professionale.

Le sirene più insistenti provengono dagli Stati Uniti, dove alcuni club si sono interessati a lui, ma occhio anche all’Italia, dove la Fiorentina aveva chiesto informazioni su di lui qualche tempo fa e potrebbe ritornare alla carica.