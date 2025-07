SI PORTANO VIA DUMFRIES, Marotta non può farci proprio nulla | VALANGA DI MILIONI NELLE CASSE NERAZZURRE

Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter in estate e la società nerazzurra non potrà opporre resistenza

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la sua fase di programmazione per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi dai suoi dirigenti, Marotta e Ausilio, che non sono riusciti a rinforzare la squadra a dovere impedendo di farle fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare anche il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivi visto che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Non un compito semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver puntato, per la panchina nerazzurra, su un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un big nerazzurro come Denzel Dumfries potrebbe lasciare il club per andare in una big europea. La società non potrebbe opporre resistenza ad un suo addio.

Inter, addio Dumfries? Il giocatore può partire

Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter dopo quattro stagioni. Il terzino olandese che ha fatto molto bene in maglia nerazzurra, soprattutto nell’ultima stagione dove è stato il migliore dei suoi, ha una clausola risolutoria all’interno del suo contratto del valore di 25 milioni di euro fino al 2025.

Su di lui c’è il forte interesse da parte del Barcellona che ha bisogno di un terzino di ruolo, ma i catalani non possono pagare quella cifra al momento. Dunque, occhio alla possibilità che può arrivare dalla Premier League.

Inter, ridimensionamento in vista

Dopo la più deludente delle stagioni, l’Inter si appresta ad avere una fase di ridimensionamento. Il club nerazzurro avrebbe dovuto pensare prima a fare il ricambio generazionale e, invece, adesso, si ritrova a doverlo fare tutto in una volta.

Bisognerà dare tempo ai giocatori giovani per inserirsi e capire il contesto, ma l’impressione è che ci siano squadre, ma anche ambienti, nettamente più attrezzati per la vittoria finale del campionato italiano.