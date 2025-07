ECCO CHE ARRIVA MAN: è lui il rinforzo per l’attacco | Affare chiuso con il Parma

Il club italiano ha deciso di puntare fortemente sull’esterno del Parma, Dennis Man per la prossima stagione

Tantissimi club di Serie A hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il prossimo mercato estivo. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando tutti i profili che potrebbero essere adatti ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare agli errori di Marotta e Ausilio e dovrà iniziare un’opera di ricambio generazionale.

Oaktree, infatti, ha ordinato di ringiovanire di molto la rosa con elementi freschi. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le proprie avversarie. Infatti, dopo la vittoria dello scudetto, l’intenzione è quella di aprire un ciclo di vittorie, e con la permanenza di Antonio Conte, l’intenzione è quella di investire molto e pesantemente sul mercato.

Il Milan, invece, vuole riscattare la passata stagione e si è affidata alla guida del duo Tare-Allegri, mentre la Juventus, ha deciso di puntare fortemente alla vittoria dello scudetto.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato è l’esterno del Parma, Dennis Man. Il giocatore piace moltissimo in Serie A ad un club che è pronto a trattarlo.

Parma, Man molto richiesto sul mercato: ecco chi lo vuole

Il Parma potrebbe perdere sul mercato un giocatore molto importante come Dennis Man. L’esterno rumeno sembra aver in parte rotto con l’ambiente nell’ultima stagione e potrebbe andare via. Su di lui c’è il forte interesse di un club di Serie A.

Si tratta del nuovo Torino di Baroni che, con il cambio modulo, ha bisogno della presenza di più giocatori offensivi. E il profilo di Man potrebbe essere quello giusto per provare a puntare a qualcosa di più rispetto ad una salvezza tranquilla.

Serie A, tutte le trattative più interessanti

In Serie A, tante squadre si stanno muovendo per rinforzare l’organico. L’Atalanta potrebbe vedere l’uscita di qualche big come Scalvini, Lookman, Ederson e Retegui, per poi rinforzarsi e ricostruire dopo la conclusione di un ciclo. La Roma cerca Lucumì, Wesley e O’Riley.

Il Bologna ha appena chiuso per Bernardeschi, Vitik e Immobile. Mentre la Fiorentina spinge ancora tanto per arrivare all’attaccante Sebastiano Esposito dall’Inter.