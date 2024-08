Inter, sfuma il clamoroso ritorno: va in una big?

Inter che sul mercato, come ammesso dallo stesso Simone Inzaghi, sta provando ad inserire un’ultima pedina. Il braccetto sinistro di difesa rimane l’obiettivo da concretizzare in questi ultimi giorni di mercato. Ma nelle scorse settimane, era stata avanzata un’ipotesi molto suggestiva che tanti tifosi nerazzurri avevano accolto con favore. Il giocatore non tornerà all’Inter, ma è possibile una sua cessione in una big europea.

Inter, un clamoroso ritorno viene vanificato: ecco perchè il giocatore non sarà nerazzurro

Inter che, come detto, sul mercato deve ancora fare qualcosina. L’acquisto del difensore sarebbe la chiusura voluta da Inzaghi che ha introdotto in organico elementi come Zielinski, Taremi e Josep Martinez ed è riuscito a mantenere tutti i big della rosa in squadra. Ma nelle scorse settimane, a proposito dell’ultimo tassello da inserire, si era parlato di un clamoroso ritorno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, per sostituire l’infortunato Buchanan, i nerazzurri avevano pensato nuovamente a Ivan Perisic. L’esterno croato, ora all’Haijduk Spalato, era uno dei profili che piacevano di più. Ma con l’avvento di Oaktree, ogni discorso è stato stoppato sul nascere. Il fondo, infatti, non ha più intenzione di introdurre in rosa giocatori in età avanzata, ma di puntare esclusivamente su elementi giovani da valorizzare.

Perisic-Inter, il ritorno non ci sarà: l’esterno croato è vicino ad una big europea

Perisic, dunque, non ritornerà per la seconda volta in nerazzurro. Ma per l’esterno croato si è aperta una clamorosa opportunità di mercato. Infatti, il giocatore, ha comunicato al suo nuovo allenatore, Rino Gattuso, la volontà di andare via e per questo è stato messo fuori rosa. La verità è che, sulle sue tracce, ci sarebbe il Barcellona del suo vecchio allenatore Hansi Flick con cui ha vinto il Triplete con la maglia del Bayern Monaco. Un’opportunità che, a 35 anni, difficilmente potrebbe ricapitare. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Il prezzo del cartellino, sicuramente, è vantaggioso vista la richiesta di soli 200.000 euro.