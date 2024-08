Arnautovic, deciso il futuro dell’austriaco

Arnautovic – Da ormai settimane uno dei principali argomenti riguardanti il calciomercato nerazzurro è quello sul destino di Marko Arnautovic. L’austriaco insieme al compagno di reparto Joaquin Correa, è andato a finire immediatamente nella lista delle possibili cessioni. Nonostante il trascorrere delle settimane Arnautovic non ha mai accettato nessuna offerta proveniente dall’estero. Un’indiscrezione dalla Germania sosteneva che anche la dirigenza interista si fosse spazientita nei confronti di questa sua riluttanza. Adesso però, sembra che l’Inter abbia preso una decisione sul destino dell’attaccante.

Arnautovic resterà, sarà la quarta punta

Dopo la giornata di ieri pare che la società e l’attaccante abbiano finalmente raggiunto un accordo, Arnautovic vuole restare all’Inter. A confermarlo ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, secondo il giornale rosa infatti l’austriaco ha tranquillamente accettato di essere relegato al ruolo di quarta punta pur di restare a Milano. La situazione viene totalmente contrapposta a quella tra l’Inter e Correa, mentre tra quest’ultimo e la società sembra non ci sia alcun dialogo, per quanto riguarda l’ex Bologna la situazione appare molto più tranquilla, senza alcuna frizione. Secondo la Gazzetta a questo punto non ci sarebbe più l’esigenza di vendere a tutti i costi il 35enne.

Non è da escludere un colpo di scena

Nonostante tutto non bisogna dare per certa la permanenza di Marko Arnautovic. Mancano ancora 20 giorni alla chiusura del calciomercato e può ancora accadere di tutto! Ciò che è certo è che l’Inter preferirebbe piazzare la vendita di Correa al più presto, con l’argentino c’è il rischio di dover ricorrere alla rescissione del contratto, formula che ovviamente porterebbe un danno economico ai nerazzurri. C’è da tener conto anche della situazione “quinta punta”. L’Inter in questi giorni si sta movimentando sul mercato per cercare il nuovo attaccante, nel caso in cui dovesse arrivare il rinforzo, bisognerà capire in che modo si andrà a collocare Arnautovic nella rosa di Inzaghi in caso di permanenza a Milano dell’austriaco.