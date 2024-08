Lautaro, in nerazzurro per altri 5 anni!

Lautaro – Mentre si continua a parlare del mercato in uscita ma soprattutto di quello in entrata, l’Inter continua a lavorare all’interno sui contratti dei propri giocatori. Dopo aver siglato il rinnovo di Nicolò Barella e di Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno raggiunto un nuovo accordo anche con il loro capitano!

Lautaro-Inter, matrimonio siglato fino al 2029!

Una notizia che non può che rendere felici i tifosi interisti di tutto il mondo. Lautaro Martinez ha firmato il nuovo contratto con i campioni d’Italia, vestirà il nerazzurro fino al 2029! Il Toro e la società si sono accordati per la cifra di 9 milioni di euro a stagione diventando così il più pagato della rosa interista. Nonostante la cifra da capogiro Lautaro è soltanto il terzo più pagato in Serie A, davanti a lui ci sono Dusan Vlahovic, 12 milioni a stagione, e Victor Osimhen, 10 milioni a stagione. Una cifra che molti tifosi riterranno consona alle capacità e al peso specifico del capitano nerazzurro. Nonostante siano passati ben 6 anni dal suo arrivo a Milano a quanto pare l’argentino non si è ancora stancato della città Lombarda. Il Toro si impegna così a onorare la maglia nerazzurra per altri 5 anni.

Biasin fa i complimenti alla dirigenza

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha commentato positivamente il rinnovo di Lautaro sul suo profilo X. In particolare Biasin ha sottolineato come nonostante si parli molto dei possibili acquisti dei nerazzurri bisognerebbe elogiare il lavoro fatto dai nerazzurri sui rinnovi. Come detto sopra, i grandi colpi fatti dal mercato interista riguardando anche i rinnovi di Barella e Inzaghi. Biasin pone anche l’attenzione sul fatto che l’Inter non abbia venduto nessuno dei suoi gioielli. Appare chiaro che i nerazzurri abbiano deciso di preservare la continuità avuta nell’ultima stagione rendendo incedibili i propri pezzi pregiati. Nel frattempo la dirigenza continua il lavoro per arrivare al rinnovo anche di Denzel Dumfries.