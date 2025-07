RETEGUI AL MILAN: Tare chiude l’affare stellare | Lo aspettano direttamente in ritiro

Il Milan punta all’acquisto di Mateo Retegui per quanto riguarda l’attacco: il giocatore piace ad Allegri

Il Milan ha intenzione di riscattare la scorsa stagione in cui non è riuscito ad arrivare in nessuna della coppe europee e, per farlo, si è affidato alla guida tecnica di due figure molto importanti come Igli Tare e Massimiliano Allegri. La squadra rossonera, infatti, ha intenzione di ripartire per provare a tornare a vincere.

Ovviamente, servirà fare tanto anche per quanto riguarda il calciomercato. A Milanello, dove la squadra si è già riunita, è arrivato già un giocatore molto importante come Samuele Ricci e sono in procinto di fare lo stesso altri due centrocampisti come Modric e Jashari, per cui la trattativa è agli sgoccioli.

Ci sono anche altri ruoli che la società vuole rinforzare per dare al tecnico livornese una rosa che, senza le coppe, possa ambire a fare quanto fatto dal Napoli nella passata stagione.

Intanto, un giocatore che piace molto è sicuramente l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale italiana, Mateo Retegui che potrebbe arrivare a Milanello già quest’estate.

Milan, per l’attacco si punta la pista Retegui

Continuano a susseguirsi le voci di un forte interessamento, da parte del Milan, per Mateo Retegui. Il centravanti dell’Atalanta potrebbe lasciare la Dea quest’estate e ci sono anche delle squadre estere, soprattutto dall’Arabia Saudita, pronte ad investire su di lui.

La società bergamasca chiede non meno di 60 milioni di euro. Una cifra davvero molto alta che i rossoneri vorrebbero abbassare anche con l’inserimento di una contropartita tecnica gradita. Ma l’intenzione è molto chiara: Allegri vuole un grande centravanti per far avere concorrenza a Santiago Gimenez.

Milan, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

Il Milan, intanto, si muove anche su altri profili. Infatti, per quanto riguarda il reparto difensivo, il primo obiettivo è quello di Giovanni Leoni del Parma su cui c’è anche la concorrenza di altre big italiane e che costa veramente tanto.

Detto degli obiettivi per il centrocampo, in avanti, invece, occhio alla pista che porta a Lorenzo Lucca, che piace molto anche al Napoli, mentre il sogno è sempre quello di Dusan Vlahovic.