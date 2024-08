Inter, c’è un favorito per il ruolo di quinta punta!

Inter – Nonostante per molti il mercato dell’Inter appaia ormai concluso, per altri appare chiara la necessità di acquistare un altro attaccante. La ricerca della famigerata quinta punta si è intensificata in seguito all’infortunio di Taremi. L’infortunio costringerà l’iraniano a stare fuori dai campi almeno per queste prime giornate di campionato. Nonostante la conferma che Marko Arnautovic resterà a Milano, l’Inter vorrebbe comunque aggiungere una nuova componente al reparto offensivo. Tra i nomi emersi negli scorsi giorni ci sarebbe un favorito.

Inter, dall’Ucraina il nuovo bomber per i nerazzurri

Vladyslav Vanat, l’attaccante della Dinamo Kiev, sarebbe lui il preferito dalla dirigenza interista in questo momento, a confermarlo ci ha pensato oggi il quotidiano Il Giornale. L’ucraino dovrebbe andare a sostituire Joaquin Correa, ormai fuori dal progetto Inter, i nerazzurri attendono con impazienza un’offerta per l’argentino. Vanat ha soli 22 anni, rientrerebbe alla perfezione nelle linee guida di Oaktree data l’intenzione della proprietà americana di acquistare soltanto giocatori che potranno essere valorizzati e in giovane età. La cifra per portare il bomber ucraino a Milano non dovrebbe essere inferiore ai 15 milioni di euro. Cifra non esigua ma probabilmente alla portata delle casse nerazzurre. Vanat ha chiuso la scorsa stagione con ben 14 gol in 27 partite, venendo così eletto capocannoniere del campionato ucraino.

Konatè sparito dai radar nerazzurri?

Un altro profilo che aveva incuriosito molto i tifosi nerazzurri era quello di Karim Konatè. Il calciatore del Salisburgo ha chiuso una grande stagione segnando ben 20 gol in 29 presenze nel campionato austriaco. Ciò ha fatto lievitare non poco la valutazione del giocatore che adesso si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Da giorni però sembra che l’interesse dei nerazzurri verso Konatè sia diminuito. La spinosa questione dell’infortunio al ginocchio di cui non si sa bene l’entità e la cifra richiesta dal Salisburgo hanno probabilmente allontanato l’Inter dall’ivoriano.