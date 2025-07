GRAZIE INTER: è arrivato il momento di farsi da parte | Chivu perde per sempre un titolare

L’Inter potrebbe dire addio ad uno dei suoi giocatori titolari: il ragazzo vuole lasciare i nerazzurri

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, la dirigenza nerazzurra dovrà necessariamente fare attenzione ai diktat della proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Non sarà un compito semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone a causa della scelta di un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu.

Intanto, uno dei senatori nerazzurri potrebbe dire addio in estate. Il giocatore, dopo tante battaglie in campo, potrebbe lasciare la squadra per andare altrove.

Inter, il senatore può lasciare: addio possibile in estate

L’Inter potrebbe dire addio ad un suo titolare quest’estate. Si tratta di Francesco Acerbi che, dopo tante battaglie in maglia nerazzurra, potrebbe salutare Appiano Gentile per andare alla ricerca di una nuova avventura.

Su di lui c’è l’interesse dell’Al Hilal di Simone Inzaghi che vede in lui un suo fedelissimo. Insomma, la rivoluzione è già partita. Adesso bisognerà capire in quali modalità questa potrà avvenire.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La dirigenza nerazzurra è nell’occhio del ciclone dopo un finale di stagione molto deludente e i gravissimi errori commessi sul mercato che non hanno dato un sostanziale miglioramento alla squadra nerazzurra.

Sicuramente, serviranno almeno due difensori giovani e forti. Per quanto riguarda il centrocampo, ci vorranno almeno un giocatore fisico e muscolare ed una mezz’ala di qualità. In attacco, invece, ci vorranno almeno due elementi con caratteristiche differenti rispetto a quelle attualmente presenti in rosa e che possano garantire una buona dose di gol. La rivoluzione è partita in viale della Liberazione.