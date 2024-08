Oaktree approva, tutte le forze per la ricerca della nuova punta!

Oaktree – La notizia riportata dai giornali questa mattina segna un cambio di registro per la dirigenza nerazzurra. Oaktree ha approvato l’investimento sul possibile nuovo attaccante. Le forze della dirigenza adesso si concentrano nella ricerca della nuova punta che secondo le linee guida dettate dalla proprietà dovrà essere un giovane di prospettiva. L’esigenza di un nuovo nome in attacco è emersa negli scorsi giorni dopo gli infortuni di Taremi e Arnautovic. La dirigenza ha inoltre comunicato all’austriaco che non farà più parte del progetto.

Oaktree è pronta a investire, quali sono i nomi?

Ci sono già alcuni nomi che potrebbero far parte del futuro attacco interista. Il primo nome rilanciato oggi anche dalla Gazzetta dello Sport, è quello di Vladyslav Vanat. Ucraino, classe 2002, Vanat è l’attaccante titolare della Dinamo Kiev. Il giovane ha chiuso una grandissima stagione collezionando ben 14 gol e 10 assist in 27 presenze, cifra che gli ha consentito di aggiudicarsi il titolo di capocannoniere del campionato ucraino. Il suo valore dovrebbe aggirarsi dai 10 ai 15 milioni. Adesso starà all’Inter valutare il giocatore e decidere se proporre un’offerta alla Dinamo.

Su di loro invece non ci sono molte speranze

Per quanto riguarda gli altri nomi viene ormai escluso Gudmundsson. Protagonista delle voci di mercato della prima parte di questa estate, l’Inter ha completamente abbandonato la pista che avrebbe portato l’islandese a Milano. Su di lui ormai c’è solo la Fiorentina, i viola sono molto vicini a ottenerlo tramite prestito con obbligo di riscatto. Nella giornata di ieri è invece emerso nuovamente il nome di Konaté. L’attaccante ivoriano del Salisburgo ha dei numeri da campione, tuttavia il costo per portarlo a Milano si aggirerebbe attorno ai 25 milioni. Una trattativa non proprio economica. Purtroppo a complicare le cose si è aggiunto un altro fattore, l’attaccante ha recentemente subito una distorsione del ginocchio che lo terrà fuori dai campi per un po’.