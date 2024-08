Di Marzio, ecco il suo parere sul mercato nerazzurro

Di Marzio – Il calciomercato interista è ormai agli sgoccioli. Le uniche voci di mercato che circondano i nerazzurri sono esclusivamente relative al nuovo difensore e alla possibile nuova quinta punta. Intervistato da Il Giornale, il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha espresso la sua opinione sul calciomercato interista, lasciando anche un suggerimento.

Di Marzio: “Taremi? Un top!”

Il giornalista ha detto la sua su uno dei principali acquisti fatti dall’Inter in questa finestra di mercato. L’arrivo di Medhi Taremi era stato preannunciato mesi fa e già in queste prime amichevoli precampionato l’iraniano ha mostrato grandi capacità. In molti hanno fatto i complimenti alla dirigenza interista per essere riuscita a prendere a zero un giocatore con questa qualità. Anche per Di Marzio stiamo parlando di un grande giocatore che non avrà problemi ad affiancarsi al duo Thuram-Lautaro. Di Marzio ha poi ribadito l’assoluta probabilità che Marko Arnautovic resti a Milano salvo l’arrivo di nuove offerte. Il giornalista poi suggerisce ai nerazzurri di tenere con loro il giovane Martìn Satriano. Nello specifico le parole dell’esperto: “A questo punto, se hai un giovane come Satriano che non vuole andare al Brest te lo puoi tenere per fare la quinta punta“.

“Per quanto riguarda la difesa…”

Il giornalista non appare altrettanto certo riguardo i movimenti nerazzurri per il reparto difensivo. Secondo Di Marzio per arrivare ad esempio a Renan si necessitano almeno 18-20 milioni di euro e non si sa bene la cifra che l’Inter sarebbe disposta a spendere per il difensore. Di Marzio si lascia andare nuovamente ad apprezzamenti verso i nerazzurri citando Bisseck, per il giornalista ci sono pochi giocatori come lui in giro. Per Di Marzio l’Inter potrebbe benissimo fermarsi sul mercato, il rientro di Buchanan non dovrebbe arrivare troppo in là e Inzaghi ha abbastanza alternative nella sua rosa.