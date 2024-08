Inter, nuove cessioni per i nerazzurri, restano in Italia!

Inter – Il calciomercato interista non si ferma solamente alle voci di mercato in entrata. I nerazzurri continuano a sfoltire la propria rosa dei profili che, almeno per ora, non hanno spazio all’interno della rosa. Dopo aver salutato Carboni, Zanotti, Agoume e Oristanio, l’Inter si prepara a salutare altri giovani provenienti dalla primavera. Mentre si cerca una sistemazione anche per Satriano che ha nuovamente rifiutato il trasferimento al Brest, l’Inter si appresta a cedere altri due giovani promesse.

Inter, Stankovic saluta, va al Venezia

Il primo dei due nomi in partenza da Milano in questi giorni è quello di Filip Stankovic. Il figlio d’arte saluterà presto i nerazzurri in direzione Venezia. La neo promossa è riuscita a mettere le proprie mani sul portiere tramite la formula del prestito con opzione. A confermarlo ci ha pensato il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio tramite il suo sito. Di Marzio ha poi aggiunto che nel caso in cui dovesse avvenire la totale cessione del cartellino i nerazzurri manterrebbero il 50% sulla futura rivendita. Niente Sampdoria per il giovane portiere. I blucerchiati avevano sperato di poter riprendere nuovamente il portiere nerazzurro dopo lo scorso anno. La società decise di non riscattare il portiere a giugno per la cifra di 5 milioni fissata al momento del prestito.

Anche Fontanarosa saluta, per lui ci sarà la Serie B

Il difensore 2005 Alessandro Fontanarosa, proveniente dalle giovanili dell’Inter, ha deciso il suo futuro. Dopo esser rientrato da Cosenza per lui è pronta una nuova esperienza in Serie B. A confermalo ci ha pensato il giornale sportivo Tuttosport. A quanto pare Fontanarosa si trasferirà alla Reggiana. Il giovane dovrebbe anche lui muoversi tramite la formula del prestito, non si conosco ancora i dettagli. L’anno scorso il giovane difensore ha collezionato 21 presenze con la maglia del Cosenza, pochissime le volte in cui ha giocato dal primo minuto. La speranza è che a Reggio Emilia possa trovare molto più spazio.