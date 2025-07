ESONERO CHIVU: Marotta ha già perso la pazienza | Hai fallito, che brutta figura al Mondiale per Club

Dopo l’eliminazione al Mondiale per Club, Christian Chivu è già in discussione sulla panchina nerazzurra

La stagione dell’Inter si è conclusa nella maniera peggiore possibile. La squadra nerazzurra, infatti, dopo la debacle in finale di Champions League, è stata eliminata anche al Mondiale per Club dal Fluminense per 2-o, in una partita in cui la squadra è apparsa totalmente spaesata e senza la forza di reagire.

Tanti, troppi errori che testimoniano come in tanti giocatori abbiano fatto il loro tempo a Milano ed è ora di andare via. Nel finale di partita, c’è stata la frattura definitiva nello spogliatoio nerazzurro, con le parole di Lautaro Martinez molto dure nei confronti di alcuni compagni e, successivamente, anche quelle del presidente Beppe Marotta.

Un clima non proprio positivo che fa presagire all’inizio non solo di un ricambio generazionale, ma di una vera e propria rivoluzione. In tutto questo, chi ci è andato di mezzo è Christian Chivu.

Il tecnico rumeno, dopo la sconfitta e la successiva eliminazione, è già in discussione e la sua panchina inizia a traballare. A Marotta non è piaciuto l’atteggiamento in campo della squadra.

Inter, Chivu in discussione: Marotta pensa al ribaltone

La posizione di Christian Chivu, dopo sole quattro partite, è già in bilico. Il tecnico nerazzurro, nonostante sia arrivato da poco e tra mille difficoltà, non è riuscito a dare la sua impronta e, anzi, l’atteggiamento della squadra contro il Fluminense non è stato per niente apprezzato.

Marotta, infatti, sta già pensando all’incredibile ribaltone in panchina. Ma poi sarà difficile poter trovare, eventualmente, un sostituto che possa essere affidabile. Riflessioni in corso in viale della Liberazione.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La dirigenza nerazzurra deve farsi perdonare tantissimo per quanto riguarda la costruzione della squadra. Gli errori commessi nella passata stagione sono veramente tantissimi e, purtroppo, inspiegabili.

Sicuramente serviranno almeno due difensori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità. In avanti, invece, serviranno due giocatori con caratteristiche differenti e con buona presenza in zona gol. Insomma, lavori in corso importanti in casa Inter per la prossima stagione di campionato.