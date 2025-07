ECCO CHE ARRIVA DE ROSSI: sarà il nuovo allenatore | DECISIONE UFFICIALE

Daniele De Rossi potrebbe ritornare molto presto ad allenare: alcune squadre lo cercano per la prossima stagione

In questa stagione tantissime squadre hanno deciso di cambiare allenatore per dare una rinfrescata al proprio progetto tecnico. Il Milan, sicuramente, è stata la squadra più roboante da questo punto di vista, dal momento che è stato ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.

Ma anche la Roma, dopo l’addio di Ranieri, che riveste un ruolo dirigenziale, ha deciso di affidarsi a Giampiero Gasperini che ha lasciato l’Atalanta. La Dea, al suo posto, ha deciso di affidare la panchina al tecnico croato Ivan Juric che, nella passata stagione, è stato proprio uno dei tre tecnici giallorossi.

Anche l’Inter ha cambiato tecnico. Dopo l’addio di Simone Inzaghi che è stato molto discusso per le modalità, sulla panchina nerazzurra è arrivato Christian Chivu.

Intanto, un altro allenatore che potrebbe trovare molto presto una panchina è sicuramente Daniele De Rossi. L’ex giallorosso, infatti, ha alcune società in pressing per averlo.

De Rossi, ritorno in panchina? Ecco chi lo vuole

Daniele De Rossi potrebbe tornare molto presto a sedere su una panchina. L’ex tecnico giallorosso, infatti, è cercato, nello specifico, da due squadre prestigiose di Serie B. Infatti, secondo quanto riportato da Repubblica, la Sampdoria ed il Monza sono in pressing.

I genovesi, dopo la salvezza, lo vorrebbero per provare a migliorare la classifica, ma sono state chieste garanzie tecniche. I brianzoli lo stanno puntando dopo l’approdo della nuova proprietà. Nelle prossime settimane si potrebbe arrivare ad una decisione definitiva.

De Rossi, un suo diktat potrebbe crollare

Daniele De Rossi, fino a qualche tempo fa, aveva in mente solamente la possibilità di allenare in Serie A. Infatti, su di lui c’era il Parma che lo aveva sondato per sostituire Christian Chivu, prima che la proprietà decidesse di intraprendere altre strade.

Adesso, la situazione è cambiata radicalmente e l’ex campione del Mondo potrebbe accettare di scendere di categoria, ma solamente a fronte di una squadra che possa essere competitiva per risalire subito in Serie A e, poi, l’anno prossimo giocarsi le sue carte nella massima serie.