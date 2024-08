Correa, si spera nell’offerta dalla Serie A

Correa – Se il rapporto tra l’Inter e Marko Arnautovic sembra a questo punto essersi risaldato, con la permanenza dell’austriaco che appare sempre più certa, non si può dire la stessa cosa per Joaquin Correa. Da giorni i nerazzurri spingono più che mai per trovare una sistemazione all’attaccante argentino. Il Tucu è completamente fuori sia dai piani della dirigenza che da quelli dell’allenatore Simone Inzaghi. Adesso la speranza è che una squadra italiana in cerca di attaccante sia disposta ad acquistare l’ex Lazio.

Correa, l’Inter potrebbe proporlo al Genoa

Se dovessimo scegliere i due nomi che sono stati maggiormente accostati tra di loro durante il calciomercato nerazzurro non ci sarebbero dubbi, sarebbero quelli di Correa e Gudmundsson. Il binomio tra i due sembrava costringesse l’Inter a dover vendere l’argentino prima di poter in qualche modo tentare l’affondo sull’islandese. Questa narrazione è andata avanti per settimane finché l’Inter non ha definitivamente abbandonato la trattativa lasciando la Fiorentina completamente libera da rivali per l’acquisto dell’attaccante. Nonostante tutto però possiamo nuovamente trovare i due nomi vicini anche in questi giorni. Il motivo? Il Genoa si ritrova costretta a dover sostituire il proprio attaccante e Joaquin Correa potrebbe essere uno dei possibili sostituti.

Inter-Genoa aprirà le danze

Secondo Tuttosport l’interesse dei rossoblu sarebbe concreto. L’argentino viene da una stagione disastrosa e la squadra genovese sa bene che l’Inter non potrà alzare di molto il prezzo, l’unico ostacolo sarebbe quello dell’ingaggio dell’attaccante, non proprio esiguo per la squadra di Gilardino. La situazione prende una piega leggermente assurda se consideriamo che Inter-Genoa sarà la prima partita di campionato per le due società. Il paradosso è che data l’emergenza in attacco che stanno affrontando i nerazzurri c’è la possibilità di vedere Joaquin Correa in campo fin dal primo minuto proprio contro l’unica squadra che al momento sembra interessata al cartellino del giocatore.