Taremi, l’infortunio apre a diversi scenari

Taremi – L’infortunio subito ieri dall’attaccante ha riaperto il discorso legato alla quinta punta. L’Inter valuta l’esigenza di tornare a guardare al mercato con un occhio al mercato in uscita. I fondi necessari per l’acquisto di un attaccante possono arrivare dalla cessione di due esuberi. Fin dall’inizio del calciomercato tra i tanti nomi nella lista delle partenze in casa Inter ci siamo sempre ritrovati quelli di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. I giornali hanno sempre accostato loro due alla trattativa Gudmundsson, ma con l’allontanamento dell’Inter nella corsa per l’islandese adesso il futuro di almeno uno dei due appare incerto.

Taremi, il sostituto potrebbe essere un ex Inter.

Purtroppo l’attaccante iraniano ha subito un risentimento del bicipite femorale. Ciò porterà il giocatore a stare fuori dai campi per qualche settimana, con molta probabilità salterà l’avvio di campionato. Davvero sfortunati i nerazzurri in quanto Taremi non subiva un infortunio da ben 3 anni. Tra i nomi che l’Inter starebbe valutando per il ruolo di quinta punta ci sarebbe una vecchia conoscenza: Federico Bonazzoli, classe 1997, oggi alla Salernitana, sarebbe perfetto anche per il discorso relativo alle liste Uefa data la provenienza dal settore giovanile interista.

Nel frattempo Arnautovic continua a rifiutare le offerte

L’assenza di Taremi nelle prime giornate di campionato potrebbe consentire ad Arnautovic di indossare la maglia nerazzurra più facilmente almeno nelle prime parite. Un occasione che l’ex Bologna vorrà sicuramente sfruttare per dimostrare di essere un giocatore diverso rispetto a quello visto nella scorsa stagione. L’austriaco tra l’altro non sembra disposto a partire. Nonostante dalla Turchia sia arrivato l’interesse di Trabzonspor e Besiktas, entrambe hanno ricevuto una risposta negativa da parte dell’attaccante. Il 35enne sente di potersi giocare le proprie chance quest’anno, nonostante la coppia d’attacco titolare non sia cambiata e nonostante l’arrivo di Taremi che ovviamente minaccia il già esiguo minutaggio dell’austriaco.