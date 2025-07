BOOM INTER, c’è la rescissione del contratto | Non voglio più stare qui: disperazione totale dei tifosi

Arriva la notizia che spiazza i tifosi nerazzurri: i nerazzurri potrebbero risolvere il contratto del loro giocatore

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di rimediare ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno necessariamente sottostare ai dettami della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che al momento risulta essere il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina interista.

Intanto, arriva una possibile novità che ha sorpreso tantissimi tifosi. Infatti, il giocatore nerazzurro potrebbe risolvere il suo contratto. La società ci sta pensando seriamente.

Inter, il giocatore risolve il contratto? Ecco la situazione

L’Inter potrebbe separare presto la sua strada da quella di Francesco Acerbi. Il difensore italiano, infatti, è oramai in là con l’età e, nell’ottica del ringiovanimento della rosa nerazzurra potrebbe essere sacrificato pagando una piccola penale da 500000 euro.

Oltre alla questione anagrafica, alla società non sono piaciute le ultime uscite pubbliche da parte del difensore e non è stato apprezzato il fatto di essersi affidato ad uno staff esterno rispetto a quello del club per guarire dagli infortuni. Insomma, il contratto con scadenza nel 2026 potrebbe spirare in maniera anticipata.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, per rimediare agli errori della dirigenza e per aprire un nuovo ciclo con un gruppo più fresco, dovrà fare davvero tantissimo sul mercato estivo. La società nerazzurra, infatti, sicuramente dovrà acquistare due difensori giovani e forti.

Per quanto riguarda il centrocampo, servirà un giocatore muscolare ed una mezz’ala o trequartista di qualità e capace di saltare l’uomo per creare la superiorità numerica. In avanti, almeno un arrivo con un giocatore con caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti in rosa e con una buona dose di gol in canna.