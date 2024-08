Inter, ecco l’attaccante nel mirino dei nerazzurri!

Inter – Il rebus che riguarda il reparto offensivo interista non ha ancora trovato soluzione, l’Inter ha la necessità di acquistare un nuovo attaccante, questo è sotto gli occhi di tutti. Mentre si attendono offerte che possano convincere Joaquin Correa e la dirigenza cerca di capire quale sarà il destino di Marko Arnautovic, un nuovo nome si fa strada tra le voci di mercato nerazzurre.

Inter, adesso si punta a Konaté del Salisburgo

Secondo la Gazzetta dello Sport l’interesse dell’Inter adesso andrebbe tutto su Karim Konaté. Attaccante ivoriano, classe 2004, corrisponderebbe alle caratteristiche che Simone Inzaghi necessiterebbe per andare a completare il proprio attacco. Il giovane è un giocatore del Salisburgo, l’Inter aveva già dimostrato l’interesse per il calciatore durante la finestra di mercato invernale. Konaté quest’anno ha collezionato 38 presenze tra partite di campionato e Champions, di cui due proprio contro i nerazzurri. Ma è proprio nel campionato tedesco dove Konaté ha espresso al meglio le sue qualità, il giovane ha raggiunto quota 20 gol e 4 assist in 28 presenze, senza giocare sempre per 90 minuti. Numeri alla mano la punta centrale sembrerebbe davvero un gioiello che il Salisburgo farà fatica a tenere in squadra ancora a lungo.

La richiesta del Salisburgo è in linea con i numeri dell’attaccante

Come è facile intuire la squadra tedesca non farà sconti sul suo gioiello. La richiesta è di almeno 25 milioni di euro per iniziare a contrattare il cartellino del giocatore. Una cifra in linea con i numeri dell’attaccante e con la sua età anagrafica che gli consentirebbe ancora una lunga carriera davanti. L’unico dubbio da sciogliere sarebbe quello relativo a un problema fisico emerso negli ultimi giorni. Il giocatore ha saltato l’andata dei preliminari di Champions League giocata ieri sera per un problema al ginocchio emerso negli scorsi giorni. I nerazzurri vorranno certamente assicurarsi delle condizioni dell’attaccante prima di procedere con la trattativa.