Mi dispiace, non vengo all’Inter | Boccone amaro per Chivu: NO SECCO AL TRASFERIMENTO

Il giocatore ha deciso di non giocare per l’Inter nella prossima stagione e di restare nella sua squadra

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Infatti, la società nerazzurra, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, i due dirigenti, dovranno sottostare ai dettami della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dato che al momento risulta essere il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone anche per la scelta di un tecnico inesperto come Christian Chivu alla guida della squadra nerazzurra.

Intanto, arriva una notizia che non piacerà ai tifosi interisti. Infatti, un giocatore ha deciso di rifiutare la destinazione nerazzurra e di rimanere nella sua squadra attuale.

Inter, un giocatore rifiuta i nerazzurri

L’Inter, come detto, sta provando a ringiovanire l’organico con giocatori futuribili, ma già spendibili per il presente. Uno di questi è Nicolò Rovella che ha fatto tanto bene alla Lazio ed è un obiettivo della dirigenza interista. Ma il giocatore ha preso una decisione molto importante.

Infatti, secondo Il Corriere dello Sport, Sarri ha parlato con la società per trattenere il giocatore e lui stesso, nonostante la sua fede nerazzurra, sarebbe ben contento di proseguire con la maglia della Lazio. Dunque, Marotta e Ausilio, dovranno destinare le loro mire altrove.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter dovrà fare davvero tanto sul mercato per avviare il profondo ricambio generazionale. Infatti, in difesa serviranno due innesti che siano giovani e forti.

In mezzo, invece, l’intenzione è quella di acquistare un giocatore muscolare ed un trequartista che possa essere capace di saltare l’uomo. In avanti, possibile un elemento con caratteristiche differenti e che abbia buona presenza in zona gol.