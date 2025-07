Vlahovic al Milan, chiamata segreta di Tare | Vieni da noi, abbiamo bisogno di te: ECCO LA SUA RISPOSTA

Il Milan punta all’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: il giocatore ha già parlato con Tare

Il Milan ha deciso di aprire un nuovo ciclo e di farlo con un allenator e vincente come Massimiliano Allegri. Insieme a lui, ma alla guida della gestione tecnica, ci sarà il direttore sportivo, Igli Tare che sta lavorando per rinforzare la rosa rossonera. La squadra, infatti, ha bisogno di riscattare una stagione deludente conclusasi all’ottavo posto e senza le coppe europee.

Nella passata stagione, infatti, la squadra rossonera non è riuscita ad avere continuità di risultati nè per lottare per lo scudetto, nè tanto meno per provare ad arrivare in Champions League. A pagare sono stati i due allenatori portoghesi, Paulo Fonseca e Sergio Conceicao – quest’ultimo capace, però, di vincere la Supercoppa Italiana contro l’Inter in rimonta.

Adesso arriva un nuovo corso e la società si sta impegnando per dare una squadra che possa risalire la china ed essere competitiva per provare a puntare alla vittoria dello scudetto.

Intanto, un giocatore che piace davvero tanto è Dusan Vlahovic. Il centravanti è in rotta con la Juventus ed i rossoneri stanno seriamente pensando a lui per il reparto avanzato.

Milan, obiettivo Vlahovic: la situazione

Il Milan sta osservando da vicino la situazione Vlahovic. L’attaccante serbo è un grande obiettivo dei rossoneri per il reparto avanzato, ma prima bisognerà capire cosa succederà tra il giocatore e la Juventus.

Infatti, i bianconeri, sarebbero anche disposti a risolvere il contratto del giocatore che poi sarebbe svincolato. Il giocatore sta spingendo per rimanere a Torino e, se non si troverà un accordo per il rinnovo con ingaggio alto, allora andare via a parametro zero e scegliere lui la sua possibile destinazione. Allegri lo rivorrebbe, ma bisognerà capire come terminerà la vicenda.

Milan, gli obiettivi per l’estate

La società rossonera sta provando a rinforzare la squadra per la prossima stagione. In difesa il primo profilo è sempre quello di Giovanni Leoni, mentre sulla destra piace sempre Douè.

In mezzo si spinge sempre per portare a Milano, Jashari, mentre in avanti, oltre a Vlahovic, l’obiettivo è anche Boniface del Bayer Leverkusen che costa circa 40 milioni di euro.