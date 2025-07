FORMULA 1, tifosi letteralmente sotto shock | L’ultimo annuncio è una vera e propria MAZZATA

Arriva la notizia che sorprende tutti i tifosi di Formula 1: una vera e propria mazzata inaspettata

In questa stagione di Formula 1, sono stati tanti i cambiamenti che hanno riguardato tanti piloti passati da una scuderia ad un’altra. Quello che, più di tutti, ha fatto parlare è stato sicuramente quello del pilota inglese, Lewis Hamilton, dalla Mercedes alla Ferrari. Un passaggio che ha dato tanto entusiasmo ai tifosi della scuderia italiana.

In tanti si sono anche chiesti come sarebbe stata la convivenza con un altro grande pilota come Charles Leclerc. Ma, il problema, ad oggi, non si è posto. Infatti, la Ferrari non sta riuscendo a competere con le prime della classe. Troppi errori dal punto di vista strategico e dal punto di vista ingegneristico non hanno permesso di lottare per la vittoria finale.

Questo ha anche causato un certo malcontento in entrambi i piloti che non stanno riuscendo a vedere dei miglioramenti sensibili e lo stanno esternando sia in privato che pubblicamente.

Intanto, per quanto riguarda la Formula 1, è arrivata la notizia che ha sconvolto tantissimi tifosi tanto è stata inaspettata. E’ arrivata anche l’ufficialità.

Formula 1, arriva l’annuncio shock: i tifosi sorpresi

Una notizia inaspettata che in tanti hanno fatto fatica ad assimilare. Infatti, la RedBull ha deciso di interrompere il suo rapporto con l’ingegnere-manager Christian Horner. Il team principal ha anche voluto ringraziare tutti per l’esperienza conclusa.

Ecco le sue parole: “E’ stato uno shock per me, ho avuto modo di riflettere nelle ultime dodici ore e ho voluto essere di fronte a voi per dare questa notizia e per esprimere la mia gratitudine a ogni membro della squadra che ha dato tanto negli ultimi venti anni e mezzo”.

Ferrari, Horner potrebbe essere il dopo-Vasseur

Chi potrebbe pensare ad Horner per un futuro come team principal della scuderia è la Ferrari. La scuderia italiana starebbe pensando di sostituire Vasseur che non ha raccolto, fino a questo momento, grossi consensi per alcune scelte discutibili.

L’intenzione della Ferrari è quella di ritornare a lottare per la vittoria. Ma ci dovranno essere molti cambiamenti perchè da troppi anni la scuderia non lotta per le prime posizioni.