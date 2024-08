Inter, dalla Germania: “Ecco la comunicazione ad Arnautovic”

Inter che sta cercando di piazzare i propri esuberi per avere i fondi necessari a dare l’assalto ai propri obiettivi. Infatti, i nerazzurri, hanno intenzione di acquistare due elementi giovani come braccetto di difesa e come attaccante. Ma soprattutto per quest’ultimo, la situazione sembra essere bloccata. Ed uno dei giocatori che frena tutto è Marko Arnautovic. All’austriaco, secondo quanto riportato dalla Germania, arriva la notizia di una comunicazione che il club nerazzurro gli avrebbe fatto.

Inter-Arnautovic, dalla Germania la notizia inattesa: arriva la comunicazione all’austriaco

Inter che ha intenzione di cedere Arnautovic per fare spazio in avanti e poter acquistare un altro elemento per il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dal sito tedesco Fussballeuropa.com, la dirigenza di viale della Liberazione avrebbe fatto una comunicazione al proprio attaccante. Per il portale, infatti, il giocatore è in uscita dal club che potrebbe avvantaggiarlo in una maniera. Ovvero, lasciarlo partire gratuitamente, purchè che lo prenda si occupi di coprire tutto il lato dell’ingaggio. In questo modo, Arnautovic potrebbe partire. Su di lui, nelle ultime ore, ci sarebbe l’interessamento dei turchi del Trabzonspor. Vedremo se questa è una condizione che l’ex Bologna accetterà. Anche se, fino a questo momento, le intenzioni sono state altre.

Non solo Arnautovic, anche altri due attaccanti in uscita

Arnautovic è l’attaccante più difficilmente piazzabile, visto che la sua intenzione è quella di rimanere ad Appiano Gentile. Ma oltre a lui, anche altri due elementi sono in uscita dal club nerazzurro. Il primo è sicuramente Jaoquin Correa. L’attaccante argentino sicuramente andrà via da Milano. Ma per lui le offerte scarseggiano e si fa sempre più largo la possibilità della risoluzione consensuale del contratto. Altro elemento che dovrebbe andare via è l’uruguayano, Martin Satriano. Il giocatore ha rifiutato un’offerta a titolo definitivo dal suo ex club, il Brest. La sua intenzione è quella di intendere offerte dalla Liga Spagnola. Qualche tempo fa si era parlato del Valencia interessato a lui.