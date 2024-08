Dumfries, cosa sta accadendo con l’olandese?

Dumfries – La dirigenza interista continua il suo lavoro sul calciomercato, tuttavia l’attenzione dei nerazzurri va anche all’interno della rosa così da risolvere alcune questioni. Ad esempio, il destino dell’esterno olandese, Denzel Dumfries, non sembra ancora esser stato chiarito del tutto. Qualche settimana fa il rinnovo, e quindi la permanenza dell’ex PSV, sembrava ormai certo, tuttavia nonostante il rientro del giocatore l’ufficialità del rinnovo tarda ad arrivare.

Dumfries, il rinnovo non è lontano

Nonostante i diversi dubbi che circondando il rinnovo del giocatore sembra che la dirigenza sia fiduciosa nell’evitare il ripetersi un altro caso Skriniar. Lo slovacco temporeggiò la data del rinnovo finché all’insaputa della dirigenza non trovò l’accordo col PSG per il trasferimento a fine stagione. Sembra che la dirigenza abbia imparato dai suoi errori, questa volta farà di tutto per evitare una situazione simile. Nonostante l’atmosfera positiva il rinnovo non è ancora arrivato, nell’incontro avvenuto lunedì tra gli agenti del giocatore e Piero Ausilio non è arrivato nessun accordo. Il Corriere dello Sport ha commentato l’avvenimento dicendo che la dirigenza nerazzurra continuerà a contrattare col giocatore con ottimismo e fiducia.

L’interesse del Manchester United ha cambiato le carte in tavola?

Durante gli europei è emersa la voce dell’interessamento del Machester United per l’esterno olandese. Denzel commentò la cosa asserendo che di voler continuare la propria esperienza all’Inter. Infatti dai Red Devils non sono mai arrivate offerte ufficiali, tuttavia non è da escludere che l’interesse di un grande club abbia cambiato qualcosa nella mente del giocatore. Le richieste formulate dall’entourage di Dumfries avranno forse tenuto conto che l’esterno è sotto gli occhi anche di altri club? Tra le tante voci che riguardano il calciatore nelle ultime settimane è emersa anche quella che vorrebbe l’Inter proporre uno scambio per arrivare a Wan Bissaka. Questa notizia al momento sembrerebbe completamente priva di fondamento.