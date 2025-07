Io me ne vado in Serie D, gioco titolare e mi riempiono di soldi | Trasferimento chiuso

Arriva il trasferimento che riguarda la Serie D: il giocatore ha deciso di cambiare maglia in maniera definitiva

Tantissime società del nostro campionato hanno già iniziato da parecchi mesi a programmare il prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per la propria rosa. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio.

La società nerazzurra dovrà iniziare una grande opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha deciso di creare un solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo al riconferma di Antonio Conte, il club azzurro è pronto a fare un mercato molto importante.

Il Milan, invece, ha intenzione di riscattare l’ultima stagione e per farlo si è affidato alla gestione del duo Tare-Allegri. La Juventus ha intenzione di tornare a lottare per la lotta al tricolore.

Intanto, per quanto riguarda la Serie D, un giocatore ha deciso di cambiare maglia. Per lui un nuovo contratto ed una nuova esperienza professionale.

Serie D, il giocatore ha deciso: nuova esperienza professionale

Il giovane portiere classe 2007 del Perugia, Francesco Yimga, ha deciso di provare una nuova esperienza professionale per poter aumentare il suo minutaggio e per poter acquisire sempre maggiore esperienza.

Infatti, il ragazzo ha deciso di iniziare la sua avventura con la maglia del Valmontone 1921, che milita nel campionato di Serie D. Il giovane, con la maglia della squadra umbra, è stato anche impiegato per 47 volte, mantenendo la porta inviolata per 10 volte e subendo 54 gol.

Mercato, tutti i movimenti delle big di Serie A

In Serie A, tante società, come detto, si stanno muovendo. L’Inter è alla ricerca di un centrale, di un centrocampista e di un trequartista. Il Napoli sta per chiudere Beukema, Noa Lang, Lucca e Ndoye.

La Juventus sta provando nuovamente a chiudere Sancho, mentre il Milan è impegnata nella ricerca dei terzini a destra e a sinistra. Nelle prossime settimane tutto sarà più definito. Qualcosa si muove.