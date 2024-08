Ausilio e Marotta, ora bisogna fare una cosa che manca da anni

Ausilio e Marotta stanno cercando di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I due dirigenti nerazzurri hanno intenzione di acquistare altri due elementi e di completare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Sia il ds nerazzurro che il suo presidente, in questa sessione, si dovranno occupare di una cosa in particolare. C’è da fare una cosa che ai nerazzurri manca da parecchi anni e da diverse stagioni.

Ausilio e Marotta lavorano sul mercato: i due dirigenti devono occuparsi di una fattore importante

Ausilio e Marotta, come detto, stanno cercando di rinforzare altri due ruoli. Si tratta del braccetto sinistro di difesa e del quarto attaccante. Soprattutto in quest’ultimo caso, però, i nerazzurri sembrano essere indietro. Infatti, da parecchi anni manca un reparto offensivo al completo con giocatore di prima fascia che si riescano ad essere intercambiabili senza far sentire l’assenza di chi manca. Come si sa Inzaghi preferirebbe avere Gudmunsson, ma la situazione è molto complicata visto che l’Inter non sta riuscendo a concretizzare le uscite. I due dirigenti sono chiamati a riempire questa mancanza, perchè da troppo tempo i tecnici nerazzurri non possono contare su un reparto offensivo affidabile in tutti i propri elementi.

Gudmunsson il primo nome nella lista, ma occhio ad un altro profilo

Gudmunsson è il primo giocatore nella lista della dirigenza nerazzurra. L’attaccante islandese, infatti, è il primo elemento che sarebbe capace di riempire il vuoto in attacco. Arnautovic ha dimostrato, nella scorsa stagione, di essere troppo discontinuo. Troppi infortuni e troppe prestazioni non all’altezza dell’Inter. Ma l’austriaco non vuole lasciare Milano e vuole giocarsi le proprie carte a Milano. Servirà tutta la diplomazia possibile. Altrimenti, occhio ad un’altra opzione. Infatti, i nerazzurri, nel caso in cui l’ex Bologna rimanga all’Inter, potrebbe presentarsi l’occasione per un giocatore giovane che possa completare il reparto offensivo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Ma bisogna sicuramente accelerare.