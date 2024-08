Inter, due cessioni vicine: ecco di chi si tratta

Inter che sta lavorando molto sul mercato. La dirigenza nerazzurra vuole capire se c’è la possibilità di chiudere in entrata il braccetto sinistro di difesa, ma anche un attaccante giovane. Ma per poterlo fare, Marotta e Ausilio, devono prima pensare ad effettuare le cessioni. In questo senso, ci sono due esuberi che sono davvero molto vicini a lasciare Milano. Nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca per entrambi.

Inter, Radu e Stankovic vicini alla cessione: due diverse formule per i due giocatori

Inter che, come detto, è molto vicina a concludere due cessioni. I nerazzurri stanno concludendo le uscite di Ionut Radu e di Filip Stankovic. Il portiere romeno secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Sassuolo. La cessione dovrebbe avvenire a titolo definitivo vista la scadenza di contratto nel 2025 e l’ultima possibilità per monetizzare. Adesso tocca al giocatore sciogliere le riserve e decidere se andare a giocare in Serie B. Per quanto riguarda il portiere serbo, il Venezia è ritornato alla carica per lui e dovrebbe prelevarlo in prestito. L’ex Sampdoria dovrebbe giocarsi il posto con Joronen, con quest’ultimo che dovrebbe partire da titolare.

I due portieri, ma non solo: ecco gli altri esuberi da cedere

Radu e Stankovic, però, non sono gli unici giocatori in uscita dall’Inter. Tanti elementi ancora sono considerati fuori dal progetto e si dovrà capire se davvero si riuscirà a cederli. Uno di loro è sicuramente il giovane difensore Fontanarosa che ha degli interessi in Serie B. Così come è in uscita anche Issiaka Kamatè, con l’Anderlecht davvero molto interessato. Poi, le due punte, Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Per il primo si va verso la risoluzione consensuale, dal momento che non sono arrivata offerte concrete. Il secondo, pur non essendo al centro dei pensieri nerazzurri, vuole rimanere a Milano e giocarsi le sue carte alla corte di Inzaghi.