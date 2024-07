Dumfries, il Manchester United propone lo scambio!

Dumfries – L’esterno nerazzurro ha concluso da poco il suo europeo con l’Olanda, riuscita ad arrivare in semifinale anche grazie a un suo assist. Dumfries aveva da qualche giorno riaperto al rinnovo con la società nerazzurra. Il suo rinnovo ha fatto discutere per settimane e adesso sembra arrivato il momento di trovare un possibile accordo. In questa dinamica tuttavia si è da poco inserito il Manchester United. Agli inglesi piace l’esterno olandese e vorrebbero mettere sul piatto uno scambio che potrebbe risultare interessate per i nerazzurri.

Dumfries via, dentro Wan Bissaka!

Il nome che i Red Devils avrebbero proposto ai campioni di Italia è quello di Aaron Wan Bissaka. Classe 1997, terzino destro, inglese. Si trasferì a Manchester nell’estate del 2019 per 55 milioni di euro. A soli 22 anni le aspettative dello United nei suoi confronti erano altissime. Aspettative non proprio rispettate dal terzino di origine congolese. Dopo aver giocato le prime due stagioni da titolare Wan Bissaka non ha trovato più la stessa continuità nelle seguenti 3 stagioni, collezionando poco più di 60 presenze in tre anni. Quest’ultima stagione è stata poi segnata da diversi problemi fisici. Rientrato ad Aprile, l’inglese ha concluso bene l’anno trovando una maggiore continuità. Inutile dire che il valore del giocatore è decisamente crollato, dai 55 milioni del trasferimento a Manchester, oggi viene valutato intorno ai 20 milioni.

L’Inter parlerà con Denzel del rinnovo

La società nerazzurra ha proposto a Dumfries 4 milioni di ingaggio a stagione. Un grande passo avanti rispetto ai 2,5 dello scorso contratto. L’Inter spera di prolungare il contratto per altri 3 o 4 anni. Dumfries aveva fatto intendere mesi fa che il contratto proposto dall’Inter non lo soddisfava, da qualche settimana però l’olandese ha dimostrato di essere più propenso a continuare il suo rapporto con i nerazzurri. Denzel rientrerà in Italia la prossima settimana, insieme a lui sono attesi i suoi connazionali anche loro in rientro dall’Europeo.